Украинцам не стоит расслабляться — угроза ракетного удара с акватории остается

Празднование 31-й годовщины Независимости Украины прошло весьма беспокойно из-за регулярных тревог и попыток обстрелов со стороны российских оккупантов. В том числе повышенная угроза исходила со стороны Черного моря, где продолжают курсировать несколько единиц российского флота. Впрочем, после окончания праздника россияне решили сократить количество кораблей в береговой зоне Крыма. Дополнительно на это повлияли еще и погодные условия в регионе.

Больше деталей удалось узнать из свежих сводок Генштаба ВСУ, а также оперативного командования "Юг" за 26 августа. Военнослужащие предупреждают: расслабляться еще рано, существует возможность ракетных ударов по мирным городам Украины.

К хорошим новостям можно отнести тот факт, что в Черном море снова разбушевался шторм. Из-за этого, а также отсутствия необходимости создавать дополнительное давление на украинцев из-за Дня Независимости, россияне отвели часть кораблей в порты Крыма. Сейчас боевое дежурство продолжают нести два ракетоносителя — надводное судно и подлодка. Общее количество "Калибров" на их бортах — 12 единиц.

В Генштабе подчеркивают, что невзирая на неблагоприятные погодные условия, россияне все равно продолжают блокировать гражданское судноплавство на северо-западе Черноморской акватории. Также вражеским флотом ведется разведка о происходящем в приморских регионах Украины. Военные просят мирное население проявлять максимальную осторожность и без надобности не приближаться к береговой линии.

Стоит отметить, что освобождение Черного моря от российских оккупантов и его возвращение под распоряжение сразу нескольких государств, как было до полномасштабной войны, является одним из важнейших шагов на пути к нашей победе. Такого мнения придерживается третий президент Украины Виктор Ющенко.

Также "Телеграф" писал о том, какой судьбы стоит ждать Крымскому мосту и надо ли его полностью разрушать.