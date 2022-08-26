Сотни погибших оккупантов: стали известны подробности ювелирного удара ВСУ на Луганщине

База российских военных действовала в регионе с 2014 года

Во временно оккупированной Кадиевке (ранее Стаханов) Луганской области, жители которой проснулись от мощных взрывов ранним утром, Вооруженные украинские силы уничтожили базу россиян, обустроенную в гостинице "Донбасс". Как стало известно впоследствии, в результате ювелирного удара защитников Родины около 200 военных воздушно-десантных войск рф больше не смогут воевать против украинцев.

Об этом в пятницу, 26 августа, на своей странице в соцсети рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, отметив, что удар ВСУ пришелся по базе российских военных, которая вела свою кровавую деятельность в регионе еще с 2014 года.

"Минус 200 рашистов-"ВДВшников": в Кадиевке "прилетело" в гостиницу, где с 2014 года базировались оккупанты. Ликвидировано 200 военных воздушно-десантных войск россии. Продолжение следует...", — написал он.

Под Луганском уничтожена очередная база оккупантов

Напомним, что пророссийские боевики после удара ВСУ по оккупационному штабу заявили, что украинские военные якобы обстреляли квартал, где жили мирные гражданские. Уже по привычной схеме, вооружением, использованным ВСУ для удара, согласно заявлениям пропагандистов, были выбраны установки HIMARS. Обломки этих ракет якобы обнаружили на развалинах "Донбасса".

Ранее "Телеграф" сообщал, как на территории временно оккупированной Горловки мощно горел состав российских оккупантов, по которому украинские Вооруженные силы нанесли мощный удар. После попадания на территории здания возник масштабный пожар.

Также напомним, какие успехи удалось достичь бойцам ВСУ в боях с оккупантами в южной части Украины.