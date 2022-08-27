Укр

Оккупанты не продвигаются, но атакуют: актуальные карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Украинские военные противостоят оккупантам Новость обновлена 27 августа 2022, 06:41
Украинские военные противостоят оккупантам

Враг продолжает обстрелы вдоль линии разграничения и в тыл украинских военных

Российские военные продолжают атаковать по восточной линии фронта. Они не продвигаются даже по собственным заявлениям, но обстрелов не прекращают. На юге украинские партизаны не дают оккупантам расслабляться — кроме подрыва очередного коллаборанта в Бердянске, они также повредили штаб "рефенедума" в Мелитополе.

В Институте изучения войны отмечают, что проведение фиктивного голосования за присоединение к россии в сентябре маловероятно. Кроме партизан на юге россиянам достается от украинских военных — они продолжают атаковать линии связи и военную инфраструктуру в Херсонской области.

По восточной линии фронта оккупанты атаковали к юго-западу от Изюма, северо-востоку и югу от Бахмута, а также на северо-запад от Донецка.

Карта боевых действий в Украине 27.08.2022
Карта боев в Украине

Восток Украины

Оккупанты атаковали в сторону Карнауховки, что в 25 км на юго-запад от Изюма. Враг продолжает обстреливать по линии Изюм-Славянск.

Бахмут продолжает находиться под российскими атаками с двух сторон — северо-востока и юга. Под ударом Бахмутское и Соледар. В последнем наряду с регулярными войсками и коллаборантами с оккупированных территорий украинские позиции атакуют наемники из ЧВК "Вагнер". Оккупанты также пытались продвинуться и от Кодемы с юго-востока.

На северо-запад от Донецка враг также провел ограниченную атаку и пытался продвинуться в сторону Невельского. Оккупанты также продолжили удары по району Авдеевки. Южнее враг продолжает отдавать приоритет наступлению в районе Угледара.

Карта боевых действий Донбасс 27.08.2022
Карта боев на востоке

Харьков

Противостояние с россиянами продолжается на позициях к северу от Харькова, враг бьет из артиллерии и с авиации. Но подтвержденных наземных ударов не зафиксировано.

Карта боевых действий Харьков 27.08.2022
Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Украинские военные продолжают ликвидировать оккупантов и наносить удары по линиям логистики и военной инфраструктуре на Херсонщине, которая задействована в операциях на западном берегу Днепра. Тем временем оккупанты не атаковали в Херсонской, Запорожской, Николаевской области по земле, выбрав тактику удаленных обстрелов.

Карта боевых действий Херсон 27.08.2022
Карта боев на юге

Ситуация вокруг Запорожской АЭС продолжает оставаться напряженной. Оккупанты бьют по противоположному берегу Днепра. Накануне элементы ЗАЭС снова подключили к украинской энергосистеме. Несмотря на то, что катастрофы удалось избежать, российские войска привезли десяток химлабораторий в оккупированный Мелитополь. Они будут оказывать помощь росвоенным в случае радиационного заражения, считает мэр города.

Теги:
#Харьков #Карта #Изюм #Авдеевка