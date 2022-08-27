Оккупанты не продвигаются, но атакуют: актуальные карты боев в Украине

Враг продолжает обстрелы вдоль линии разграничения и в тыл украинских военных

Российские военные продолжают атаковать по восточной линии фронта. Они не продвигаются даже по собственным заявлениям, но обстрелов не прекращают. На юге украинские партизаны не дают оккупантам расслабляться — кроме подрыва очередного коллаборанта в Бердянске, они также повредили штаб "рефенедума" в Мелитополе.

В Институте изучения войны отмечают, что проведение фиктивного голосования за присоединение к россии в сентябре маловероятно. Кроме партизан на юге россиянам достается от украинских военных — они продолжают атаковать линии связи и военную инфраструктуру в Херсонской области.

По восточной линии фронта оккупанты атаковали к юго-западу от Изюма, северо-востоку и югу от Бахмута, а также на северо-запад от Донецка.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Оккупанты атаковали в сторону Карнауховки, что в 25 км на юго-запад от Изюма. Враг продолжает обстреливать по линии Изюм-Славянск.

Бахмут продолжает находиться под российскими атаками с двух сторон — северо-востока и юга. Под ударом Бахмутское и Соледар. В последнем наряду с регулярными войсками и коллаборантами с оккупированных территорий украинские позиции атакуют наемники из ЧВК "Вагнер". Оккупанты также пытались продвинуться и от Кодемы с юго-востока.

На северо-запад от Донецка враг также провел ограниченную атаку и пытался продвинуться в сторону Невельского. Оккупанты также продолжили удары по району Авдеевки. Южнее враг продолжает отдавать приоритет наступлению в районе Угледара.

Карта боев на востоке

Харьков

Противостояние с россиянами продолжается на позициях к северу от Харькова, враг бьет из артиллерии и с авиации. Но подтвержденных наземных ударов не зафиксировано.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Украинские военные продолжают ликвидировать оккупантов и наносить удары по линиям логистики и военной инфраструктуре на Херсонщине, которая задействована в операциях на западном берегу Днепра. Тем временем оккупанты не атаковали в Херсонской, Запорожской, Николаевской области по земле, выбрав тактику удаленных обстрелов.

Карта боев на юге

Ситуация вокруг Запорожской АЭС продолжает оставаться напряженной. Оккупанты бьют по противоположному берегу Днепра. Накануне элементы ЗАЭС снова подключили к украинской энергосистеме. Несмотря на то, что катастрофы удалось избежать, российские войска привезли десяток химлабораторий в оккупированный Мелитополь. Они будут оказывать помощь росвоенным в случае радиационного заражения, считает мэр города.