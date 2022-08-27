"Может закончиться уже завтра": экстрасенс назвал условие для прекращения войны в Украине

По словам эксперта, окончание войны зависит не только от физической силы, но и от духовного развития.

Известный экстрасенс и таролог Роман Шептицкий, который ранее отмечал, чем для рф может обернуться их ядерный шантаж с Запорожской АЭС, рассказал, когда и при каких условиях закончится война в Украине.

В интервью unian Шептицкий рассказал, что конкретную дату назвать никто не сможет. Более того, ситуация меняется практически каждый день, и все может кардинально измениться буквально в часы. И результат может быть достаточно непредсказуемым.

"Конкретных дат нет. Будущее многовариантно, и многое зависит от нас самих… Поэтому каждому из нас нужно работать над собой – поднимать вибрации, молиться, развиваться. И чем больше людей сейчас будут "включаться" в духовное развитие, тем быстрее закончится война", — отметил Шептицкий.

Более того, помимо вышесказанного, на общую ситуацию в мире влияют и другие конфликты, которые происходят параллельно с войной в Украине. Экстрасенс отмечает, что в 2023 году возможны различные обострения и в других странах.

"Если уж сейчас люди начнут расти, развиваться и меняться, то эта война может закончиться уже завтра", — подытожил Шептицкий.

Ранее "Телеграф" писал, что астрологи прогнозируют возможность освобождения крупных городов Украины, которые ранее захватили российские оккупанты. По словам Анны и Алексея Суханова, это может произойти уже в этом месяце.

Тогда как известный астролог Влад Росс прогнозирует контрнаступательную фазу в августе. По его словам, к концу текущего года российские захватчики начнут уходить с украинской территории.