Без продовольствия не останутся: жители двух областей Украины получат помощь от ООН

Покупки можно будет совершить в нескольких популярных маркетах

Пока пенсионеры со всей Украины имеют возможность запросить себе денежную помощь от ООН, представители организации начали работать и в другом волонтерском направлении. Так, совместно с организацией ADRA Ukraine они инициировали проект предоставления "продуктовых сертификатов" для отдельных категорий населения. Доступна такая кампания поддержки для жителей лишь двух областей — Черниговской и Сумской.

Как сообщает "Телеграф", главная суть акции — предоставить нуждающимся украинцам доступ к продовольствию. Правда, после получения специального ваучера человеку придется самостоятельно отовариться в определенном супермаркете.

Сотрудничать в рамках волонтерского проекта согласились супермаркеты "Сильпо", Le Silpo, "Фора", Fozzy и Thrash. Всего один сертификат позволяет приобрести продуктов на 1500 гривен.

Возможность оформить себе ваучер имеют представители семи категорий граждан. К ним относят:

внутренне перемещенных лиц;

пострадавших во время военных действий,

лиц с инвалидностью 1 и 2 групп;

людей, самостоятельно обеспечивающих семью;

беременных или кормящих младенцев женщин;

многодетные семьи;

людей пенсионного возраста — от 60 лет.

Возможность получения "продуктового сертификата" в рамках Всемирной продовольственной программы ООН имеют жители всех населенных пунктов области. Однако стоит подчеркнуть, что исключительно по предварительной записи это происходит в Сумах, Чернигове и Нежине. Исключение составляют пенсионеры — им разрешено находиться в живой очереди. Во всех остальных населенных пунктах также работает принцип очереди.

Важным моментом есть то, что количество сертификатов является ограниченным. Форма закрывается, когда набирается определенное количество людей. Интересующие моменты насчет получения подобной продовольственной помощи жители Черниговщины и Сумщины могут выяснить на "горячей линии": +38067-333-17-52, +38093-170-67-39, +38050-615-57-50.

Подобная инициатива является вполне своевременной, ведь в Украине уже начали дорожать некоторые продукты. Причина — в растущем уровне инфляции и, конечно же, влиянии активности боевых действий.

Впрочем, немного обезопасить себя от вероятных проблем с приобретением некоторых товаров можно с помощью подготовки дополнительных запасов. Часть продовольствия, кстати, отлично переживает заморозку.