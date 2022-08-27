Пауза – это только когда перезаряжают: боец ВСУ объяснил, что такое война на фронте

Боевые действия не утихают ни днем, ни ночью – военный рассказал, как это выглядит изнутри

Война внесла свои коррективы в жизнь украинцев в тылу, так для школьных учителей проводят тысячи тренингов по перемещению с учениками в укрытие. А магазины и городской транспорт прекращают работу, пока идет воздушная тревога. И все это вызывает серьезный дискомфорт. Но боевые действия на фронте выглядят еще более устрашающе. О них рассказал журналист, а ныне доброволец, боец ВСУ Александр Курбатов.

В интервью "Телеграфу", которое Александр дал почти с самой линии фронта, он поделился своими впечатлениями от того, как выглядит война в самых горячих точках. "Для нас война — это когда выстрелы не утихают. Не когда объявляют воздушную тревогу, а когда валят и гасят минометами, "Градами", когда стреляют из пушек. Это мы называем войной. Она не утихает ни днем, ни ночью", — рассказал он.

По словам Курбатова, перерывы при этом все же случаются. "Но они продолжаются ровно столько, сколько врагу нужно времени, чтобы перезарядиться", — поделился он.

Журналист рассказал, что когда-то он с побратимами пытался сосчитать на позициях, сколько выстрелов в день они слышат. Но из этой затеи ничего не вышло, ведь стреляют постоянно и много. Это могут быть и установки "Град", и вертолеты, и другие виды оружия. "Это всегда очередями. Далеко за тысячу выстрелов насчитывается", — рассказал Александр.

Он также признался, что единственное, чему точно научился, так это отличать на слух "выход" от "прихода" – момент вылета снаряда из ствола от момента, когда он долетает до цели. "Самое страшное, когда ты не слышишь "выход", потому что свист ракеты уже будет слышно, но ты ничего не сможешь сделать. Иногда по тебе стреляют прицельно, потому что видят с дрона; иногда – просто по карте. Фактически они стреляют вслепую, накрывая все лесополосы, делая их "лысыми" с поломанными деревьями", — поделился военный.

"Ты выполняешь роль вынужденной мишени. Но твоя задача держать позицию. И мы никуда не убегаем, потому что это наша земля", — подытожил он.

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Как сообщал "Телеграф", военный журналист Аркадий Бабченко считает, что россияне пытаются массированными обстрелами реализовать в Украине сирийский сценарий, когда, чтобы захватить страну, ее превращают в сплошные руины. Но он уверен, что им это сделать не удастся.