путин захочет переговоров? Генерал объяснил влияние взрывов в Крыму

Россиянам лучше побыстрее самим убраться с территории полуострова

Взрывы в оккупированном Крыму, которые в последнее время стали звучать все чаще и чаще, стали важным элементом влияния на российских оккупантов в нынешней войне. По мнению бывшего замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, решение Украины о демилитаризации полуострова является очень важным фактором сразу в нескольких аспектах.

Об этом военный эксперт рассказал в интервью OBOZREVATEL. Романенко уверен, что "бавовна" вынудила российское политическое руководство занервничать и всерьез задуматься о необходимости переговоров.

Важнейшее влияние взрывы в Крыму оказывают как в политической сфере, так и на морально-психологическое состояние российской армии. Украина смогла продемонстрировать, что полуостров не является недосягаемым, а, значит, у нас есть возможность повлиять на исход ситуации. К тому же, союзники могут быть спокойны, ведь для этого, согласно официальным источникам, мы используем лишь свое вооружение, а не западное.

"Мы видели, какой была реакция россиян, которые поселились в Крыму после 2014 года. Там есть и семьи российских военнослужащих. Они смотрят на это и понимают, что важно ехать на старые квартиры", — отмечает генерал Романенко.

Также он добавляет, что все в совокупности заставляет оккупантов нервничать, а Кремль — принимать важные решения. Именно поэтому, считает Игорь Романенко, владимир путин может попытаться начать договариваться с Западом через турецкого лидера Реджепа Эрдогана. Эксперт предполагает, что политик может попробовать предлагать другим коллегам прекратить военные действия, а также наконец-то оказаться за столом переговоров.

"Потому что ситуация для россии не самая лучшая стратегически", — резюмировал Романенко.

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Напомним, ранее мы писали о том, что стоит сделать украинской армии, чтобы противник в Крыму оказался в настоящем тупике. Свою версию событий изложил военный эксперт Олег Жданов.

Также "Телеграф" рассказывал, каким образом международное сообщество изменило свое отношение к вопросу Крымского полуострова.