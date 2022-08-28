Украина использует в борьбе с россией методику США и НАТО: в чем ее особенность

Украинцы используют против россии все доступные ресурсы и проявляют изобретательность

Украина использует нетрадиционный подход к ведению войны, который разработали силы спецопераций США и НАТО в 2013 году. The Resistance Operating Concept (Оперативная концепция сопротивления) была подготовлена после войны россии с Грузией и она являет собой план действий при вторжении более крупного соседнего государства. Есть методы как военного, так и ненасильственного сопротивления, включая забастовки действий оккупантов.

Об этом пишет CNN. Элементы такого ведения войны эксперты, с которыми пообщались с журналистами, видят не только в действиях властей и регулярных войск, но и в гражданском сопротивлении.

В частности, признаки использования концепции сопротивления ROC увидели во взрывах в Крыму в последнее время. Действовать силам спецопераций нужно при поддержке сопротивления в разведке, ресурсах, логистике и с большой долей вероятности принципы сопротивления применятся на полуострове прямо сейчас.

Также в Украине действует веб-сайт, на котором есть инструкции, как оказывать ненасильственное сопротивление оккупантам. Сопротивление может использовать и насильственные методы, включая коктейли Молотова, химикаты в бензобак и другое вредительство оккупантов. Отмечается и медиа составляющая с видео успешной ликвидацией российской техники под музыку, выступления президента Владимира Зеленского, что вызывает поддержку союзников и не дает забывать про Украину.

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CNN отмечает, что в доктрине учитываются особенности населения, местности и т.д. Она направлена не на создание повстанческого движения, а правительственных сил, которые будут бороться с оккупантом. Интерес к методу вырос после оккупации россией Крыма. После вторжения в Украину в феврале страны Балтии заговорили об введении концепции на национальном уровне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подготовка партизан началась еще за несколько месяцев до вторжения. Основная их цель — коллаборанты. Также взрывы в Крыму заставили оккупантов понервничать — военный эксперт отмечает, что они важны в нескольких аспектах и может вызвать активизацию переговоров.