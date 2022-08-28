"Только работа на результат": Зеленский пригрозил украинским чиновникам (видео)

Президент призвал чиновников работать на результат ежедневно

В воскресенье, 28 августа, на 186-й день полномасштабного вторжения рф президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским чиновникам.

Об этом сообщает Офис президента Украины на своем официальном YouTube-канале. Кроме того, глава государства вспомнил про День Донецка и День шахтера.

"Сейчас Донбасс почти разрушен российскими ударами, опустошен. Гордый и славный украинский Донецк унижен российской оккупацией, ограблен. россия принесла туда самое страшное – абсолютное игнорирование ценности любой жизни, абсолютное неуважение к любому. Оккупанты принесли деградацию и гибель.

А Украина вернется. Обязательно. Жизнь вернется. Достоинство людям Донбасса вернется. Возможность жить вернется. Возможность жить в безопасности и благополучно. Именно это будет символизировать наше украинское знамя, когда мы установим его в Донецке, в Горловке, в Мариуполе, во всех городах Донбасса и Приазовья, во всех районах, которые находятся под российской оккупацией – на Харьковщине, Запорожье, Херсонщине. И обязательно – в Крыму", — заявил Зеленский.

В конце своего традиционного видеообращения президент напомнил украинским чиновникам, что они должны работать на результат ежедневно.

"Каждый день каждый государственный чиновник должен показывать результат в зоне своей ответственности. Только работа на результат дает право занимать государственную должность. Это должны помнить все, кого наделили властью", — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Напомним, на День Независимости Зеленский рассказал об очередном чудовищном преступлении россиян.