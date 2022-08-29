россия пытается наступать в Харьковской и Донецкой областях: свежие карты боев в Украине

россия не снижает интенсивность обстрелов городов Украины и позиций военных

Российские оккупанты продолжают атаковать украинские города и позиции военных. Наступление велось северо-западнее Славянска, с юго-востока от Бахмута, западнее Донецка, а также севернее Харькова.

Согласно имеющимся данным, в Запорожской и Херсонской областях наступления оккупантов не отмечено. Аналитики Института изучения войны отмечают, что оккупированные территории все активнее пытаются подогнать под российские стандарты, в частности — в вопросах образования.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Российские оккупанты атаковали в районе Долгенького и Богородичного на линии Изюм-Славянск. Аналитики ISW геолоцировали кадры подтверждающие, что враг не смог форсировать Северский Донец и двигаться на Славянск с севера. Северск, как и многие другие города на линии фронта под огнем. Юго-восточнее Бахмута оккупанты наступали в районе Кодемы, Вершины, Зайцево, Веселой Долины и Семигорья.

Западнее и юго-западнее оккупированного Донецка атаку россиян отбили в районе Первомайского и Павловки. На угледарском направлении враг активно обстреливает из артиллерии, по сообщениям оккупантов Марьинка может стать возможным направлением наступления в ближайшее время.

Карта боев на востоке

Харьков

Оккупанты пытались атаковать на север от Харькова в районе Светличного (около 42 км от областного центра). Нападение было безуспешным. Обстрел Харькова и населенных пунктов к северу и северо-востоку от города продолжается.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Как отмечают аналитики, сообщения об российском наступлении в Херсонской и Запорожской области не было. Оккупанты продолжают атаковать авиацией украинские позиции над рекой Ингулец на северо-западе области. Украинские силы в свою очередь наносят удары по российским командный пунктам, складам и линям связи. Отмечается, что было нарушено сообщение оккупантов над рекой Ингулец через Даровский мост. Кроме этого "громко" было в Новой Каховке, Херсоне, Любимовке, Дудчанах, Давидовом Броде и других оккупированных населенных пунктах.

Враг пытается наладить переправу через Днепр после повреждения мостов. Они также продолжают обстреливать территорию соседних областей.

Карта боев на юге Украины

Как ранее сообщал "Телеграф", на юге украинские военные уничтожили множество различной техники оккупантов. Также отмечены вероятные потери в рядах колаборантов — сообщается о смерти нардепа-предателя.