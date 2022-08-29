Дело генерала Кривоноса: в Генштабе объяснили ситуацию с ГБР и обороной аэропорта "Киев"

В Генштабе призвали не делать громких заявлений, которые дискредитировали бы руководство государства во время военного положения

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины прокомментировал резонансное заявление о том, что на генерал-майора запаса Сергея Кривоноса Государственное бюро расследований завело дело за якобы имущественные злоупотребления во время обороны аэропорта "Киев" ("Жуляны"), которой он командовал. Разъяснение появилось в ответ на волну публикаций, включая возмущенных, связанных с распространенными сведениями.

Как пояснил на своей Facebook-странице ГШ ВСУ, в военных кругах считают публичные обвинения со стороны Кривоноса в адрес президента Украины Владимира Зеленского и органов досудебного расследования не соответствующими действительности. Также в действиях Кривоноса заметили признаки "дискредитации высшего военно-политического руководства государства", что недопустимо во время военного положения.

Информацию о деле против Кривоноса распространил накануне журналист Юрий Бутусов. Он опубликовал телеграмму, с помощью которой ГБР якобы пыталось найти свидетелей возможных противоправных действий генерала во время обороны аэропорта. Публикация также содержала обширный комментарий самого Кривоноса на этот счет.

В ответ ГШ ВСУ подчеркнул, что "ГБР не может и не осуществляет коммуникацию с военными подразделениями путем отправки каких-либо телеграмм, а только исключительно способом определенным законодательством — через переписку". Факт такой переписки в Генштабе подтвердили, как и то, что в письмах ведется выяснение обстоятельств обороны аэропорта "Киев" в период с 24 февраля по 3 апреля этого года. "Вся запрашиваемая информация предоставлена в ГБР установленным порядком", — говорится в объяснении.

В нем также подробно рассказывается о роли генерала в этих событиях. В ГШ ВСУ сообщили, что Кривонос был привлечен к обороне аэропорта "Киев" как доброволец. При этом был учтен его опыт во время боев за краматорский аэродром в 2014 году, поэтому Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный возложил на него обязанности руководителя обороны аэропорта "Киев".

"С 24.02.2022 года до сегодняшнего дня Кривонос С.Г. на военной службе не находится и на военную службу во время мобилизации не призывался. Документы, предоставленные в публикации, не являются основанием для зачисления на военную службу, в том числе во время проведения мобилизации. Соответственно, никаких указаний от Верховного Главнокомандующего ВС Украины по его увольнению с военной службы не поступало", — прокомментировали в Генштабе заявление о якобы незаконном увольнении Кривоноса. Зато заявили, что после передачи объекта под охрану и оборону подразделениями терробороны Кривонос "был освобожден от оказания помощи по обороне аэропорта "Киев".

В Генштабе отметили, что правоохранительные органы должны теперь отреагировать на то, что во время публикации данных о Кривоносе всплыли сведения с ограниченным доступом. "В очередной раз обращаемся к политикам, лидерам общественного мнения, журналистам о воздержании от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров. Только военное руководство обладает всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии. Залогом успешного уничтожения противника является нераспространение этой информации", — подытожили в Генштабе.

Как сообщал "Телеграф", Сергей Кривонос был уволен из рядов ВСУ в запас в начале июня 2021 года. Тогда это решение вызвало у него возмущение, ведь он планировал и дальше служить Украине. До конца декабря 2020 г. Кривонос также занимал должность заместителя секретаря СНБО.