При контрнаступлении на Херсон ВСУ освободили 4 населенных пункта - СМИ
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Оккупанты потеряли много солдат и техники
Украинские военные отбросили российские войска на Херсонском направлении и освободили четыре населенных пункта возле областного центра.
Как сообщает CNN со ссылкой на источник среди украинских военных, операция началась ночью с массированных обстрелов российских позиций и тылов, а основное направление удара было на Правдино
"Мы ударили по их пехоте из "днр" и "лнр", и они бежали. Российский десант бежал за ними", — сказал источник издания.
Он отметил, что в ходе ударов ВСУ были освобождены населенные пункты Новодмитровка, Томина Балка, Правдино и Архангельское, а оборона оккупантов прорвана в трех местах.
Кроме того, источник отмечает, что в ходе операции было убито и взято в плен много оккупантов, а также было уничтожено много военной техники.
"Посмотрим, как дальше пойдет. Наша цель — Херсон", — сказал он.
Напомним, что информацию соцсетей о начале контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении подтвердили представители объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга.