При контрнаступлении на Херсон ВСУ освободили 4 населенных пункта - СМИ

Оккупанты потеряли много солдат и техники

Украинские военные отбросили российские войска на Херсонском направлении и освободили четыре населенных пункта возле областного центра.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник среди украинских военных, операция началась ночью с массированных обстрелов российских позиций и тылов, а основное направление удара было на Правдино

"Мы ударили по их пехоте из "днр" и "лнр", и они бежали. Российский десант бежал за ними", — сказал источник издания.

Он отметил, что в ходе ударов ВСУ были освобождены населенные пункты Новодмитровка, Томина Балка, Правдино и Архангельское, а оборона оккупантов прорвана в трех местах.

Кроме того, источник отмечает, что в ходе операции было убито и взято в плен много оккупантов, а также было уничтожено много военной техники.

"Посмотрим, как дальше пойдет. Наша цель — Херсон", — сказал он.

Напомним, что информацию соцсетей о начале контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении подтвердили представители объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга.