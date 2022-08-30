У оккупантов проблемы: в США прокомментировали новости о контратаке ВСУ на Херсонщине

Оккупанты вынуждены перекидывать войска с восточного направления на южное

Действия украинских защитников, в том числе и на Херсонском направлении, уже "повлияли" на военный потенциал россии.

Как сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома Джона Кирби, в Вашингтоне уже увидели сообщения о результатах ударов украинских Сил обороны, но не хочет комментировать конкретные военные операции.

Вместе с тем Кирби отметил, что россиянам пришлось оттягивать дополнительные подразделения с восточного направления, чтобы подготовиться к возможному контрнаступлению украинских войск на юге.

При этом, представитель Белого дома отметил, что оккупанты и так ощущают нехватку живой силы, а новые сообщения о контрнаступлении ВСУ вовсе не облегчает их ситуацию.

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Как сообщалось ранее, 29 августа появилась информация о том, что украинские войска прорвали оборону оккупационных войск на Херсонском направлении. Хотя в западных СМИ уже сообщили об освобождении четырех населенных пунктов, официальных данных пока не так много.

Впрочем, информацию о том, что ВСУ там проводят операцию против оккупационных сил ранее подтвердила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.