Оккупанты после неудач на юге пытаются продвинуться на востоке: свежие карты боев в Украине

Оккупанты продолжают атаковать на Донбассе

Украинские военные и официальные лица сделали ряд заявления о начале контрнаступательно операции Сил обороны на юге Украины в Херсонской области. Несмотря на призывы соблюдать тишину в вопросе освещения, в сети продолжают распространяться различные версии и предположения. В Институте изучения войны отмечают, что из-за этого информацию в ближайшее время будет сложно проверять. Несмотря на активизацию украинских военных, оккупанты также пытались штурмовать на северо-западе Херсонской области.

Также аналитики отмечают, что враг пытался продвинуться по всем направлениям, кроме северо-востока Харьковщины — там подтвержденных атак не было. Отмечается, что по земле оккупанты атаковали возле Славянска, Северска, Бахмута, на западе Донеччины и вокруг Донецка.

Что ISW известно об украинском контрнаступлении

Украинские официальные лица заявили о контрнаступательных действиях на нескольких направлениях и прорыве линии обороны на неуказанном участке. Гражданских в западной части Херсонской области призвали эвакуироваться или искать убежище, сообщается, что в соседней Запорожской области, оккупанты эвакуировали свой госпиталь в Мелитополе. В россии уже заявили, что контрнаступление было ограниченным и неудачным, а также что массовое контрнаступление было преувеличением. Отмечается, что такие заявления указывают на то, что россия стремится сохранить видимость военных успехов в Украине. Аналитики не добавили информацию о вероятном освобождении четырех населенных пунктов в Херсонской области, поскольку эта информация не подтверждена из официальных источников. Украинские военные тем временем продолжают ликвидировать склады и места сосредоточений оккупантов издалека.

Юг Украины

Штурм россиян на северо-западе Херсонской области был безуспешным — враг пытался продвинуться к Потемкино. Оккупанты также днем обстреляли Николаев из РСЗО. Также обстрел продолжился вдоль линии фронта, включая Запорожскую и Днепропетровскую область.

Карта боев на юге

Восток Украины

Враг продолжает пытаться наступать севернее Славянска. Безуспешными были атаки оккупантов в сторону Богородичного и Долины. Россияне обстреливают Бражковку, из чего можно сделать вывод об отступлении их от населенного пункта. В утренней сводке Генштаба ВСУ отмечается, что враг пытался штурмовать в сторону Шнурков, но отступил.

Шнурки на карте

Атаковали оккупанты и юго-восточнее Северска, отступив после попытки продвинуться к Ивано-Дарьевке. Также отмечается, что оккупанты обстреливали в районе Татьяновки возле Святогорска. Это указывает, что северо-западнее Северска россиянам не удалось продвинуться на западный берег Северского Донца.

В районе Бахмута оккупанты также продолжают атаковать со стороны Кодемы и Зайцево южнее Бахмута, под Горловкой атаковал Шумы. В районе Донецка враг пытался продвинуться в сторону Первомайского, Невельского и Марьинки. Отмечается, что в районе Песок продолжаются бои, украинские военные удерживают позиции на северо-западной окраине. Оккупанты также штурмовали в сторону Павловки и Новомихайловки за последние сутки (юго-западнее Марьинки, ближе к границе Запорожской области).

Карта боев на востоке

Харьков

Российские войска могли продвинуться в пределах населенного пункта Уды в 46 км к северу от Харькова, на это указывает геолокация. По данным Генштаба ВСУ, после огневого поражения противник отступил на этом направлении, о захвате Уд оккупанты заявляли ранее. Подтвержденных наступлений оккупантов не зафиксировано, но они продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты с севера и северо-востока от города.

Карта боев вокруг Харькова

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепропетровской и Запорожской области оккупанты ночью обстреляли города из РСЗО и ракетами, включая Запорожье. Напомним, в область на оккупированную ЗАЭС в скором времени прибудет миссия МАГАТЭ, они займутся сразу несколькими вопросами.