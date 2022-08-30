Чего ждать от Рамштайна-5: прогнозы перед пятым заседанием Контактной группы по обороне Украины

Чего-то кардинального после Рамштайна-5 ожидать вряд ли стоит, но важно услышать четкие сроки и объемы военной помощи Украине

Пятое заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится 8 сентября в Германии – на авиабазе Рамштайн, которая и дала название соответствующему формату. И где в апреле прошла первая такая встреча.

Об этом сообщается на сайте командования Воздушных сил США в Европе.

Эксперты поделились с "Телеграфом" ожиданиями от этой встречи.

Важны очный формат, вовлеченность европейцев и конкретика

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин отмечает, что само существование такого формата как "Рамштайн", куда входят министры обороны стран НАТО и дружественных государств, говорит о том, что международная поддержка Украины – довольно серьезная.

"И, конечно, отлично, что в этот раз встреча пройдет в очном формате. Как первая и третья. Вторая и четвертая, напомню, проводились онлайн. Так, известно, что на заседании 8 сентября будет лично присутствовать министр обороны США Ллойд Остин. То есть, Штаты не только продолжат активную поддержку нашей страны, но и будут подталкивать к тому же европейцев", – подчеркивает эксперт.

По его словам, ВСУ доказали, что отлично обращаются с современными видами вооружения. Наступление противника на Донбассе фактически захлебнулось. А украинские военные активно и эффективно деоккупируют территории на южном направлении.

Влад Волошин напоминает, что со стороны ряда стран звучали обещания дать нам те или иные виды вооружений. Но дальше обещаний дело, увы, не шло. Особенно это касается ряда стран центральной и южной Европы.

"Надеемся, что во время заседания 8 сентября будут озвучены конкретные планы государств-участников формата – какую помощь и когда они предоставят Украине. Афишировать этого, конечно, не надо. И после Рамштайна-4 в июле абсолютно верно по этому поводу высказался глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Чего-то кардинального после Рамштайна-5 ожидать вряд ли стоит. Но, подчеркиваю, важно услышать четкие сроки и объемы военной помощи, которая должна идти в Украину бесконечным потоком – вплоть до нашей победы над российским агрессором".

Военный эксперт также отмечает, что в США новый финансовый год начинается с октября. И именно тогда в полной мере запустится процесс, известный как ленд-лиз. Когда он "раскочегарится", Украина станет получать соответствующее количество военной помощи чуть ли не в темпе конвейера.

Что мы точно получим, а что – не факт

Военный обозреватель, эксперт в сфере безопасности Олег Стариков предполагает, что кардинальных перемен после Рамштайна-5 не будет, потому что идет плановая работа по оказанию поддержки Украины. Он также напоминает, что, согласно данным американских СМИ, в ближайшее время Белый дом назначит генерала, который станет курировать вопросы, связанные с оказанием помощи нашей стране. Также будет дано название операции в Украине.

"То есть, помощь США Украине выходит на совершенно другой – плановый – уровень. Соответственно, поддержка будет заложена в американский бюджет и оказываться не наскоками, а в плановом порядке", – поясняет эксперт.

По его словам, для того, чтобы ВСУ начали выполнять контрнаступательные действия на том же юге и сдерживать противника на Донбассе, мы должны были получить высокоточное дальнобойное вооружение. И мы его получили. И гаубицы М777 (155 мм), и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, и многое другое. После чего были нанесены удары, которые позволили разорвать логистические цепочки противника.

Читайте также: Категория Украина Деоккупация территорий Украины: генерал Романенко пояснил, как ускорить процесс ВСУ для контрнаступления необходимо намного больше оружия, чем дают или обещают дать союзники

"Не зря говорят, что войну выигрывает логистика. Потому видим удары по мостам, по пунктам управления, по складам хранения оружия и боеприпасов, – продолжает Олег Стариков. – На следующем этапе нам необходима будет тяжелая бронетехника – для наступательных действий. Уже известно, что немцы договорились с чехами – те передадут нам свои танки Т-72, немцы им – свои "Леопарды". В США, в Европе идет загрузка военно-промышленного комплекса.

Читайте также: Категория Мир Будет круче "Рамштайна": в Германии анонсировали еще больше военной помощи для Украины На новой встрече будет обсуждаться вопрос долгосрочного финансирования оружия для Украины

Новые бронетранспортеры, танки, средства противовоздушной обороны (ПВО) для Украины по итогам Рамштайна-5 – точно будут, уверен эксперт. Прием ПВО как тактического уровня, так и оперативного – усовершенствованные.

"Дойдет ли дело до самолетов – сказать сложно. Хотелось бы, конечно, получить американские F-15, F-16. Но пока нам если что и передают, то советского образца", – отмечает Олег Стариков.

По его словам, в какой-то мере это объяснимо.

"Наши летчики могут достаточно быстро научиться управлять современным самолетом. Условно говоря, это как пересесть с "Жигули" на "Мерседес". Имея определенные навыки – сможешь освоить и продвинутую технику. За пару месяцев примерно. Но важно другое – техобслуживание. Кто будет нам проводить его для F-15, F-16? Нам нужно в военных вузах готовить инженеров, аэродромное оборудование и так далее. Во время войны это сделать невозможно. А гонять самолеты на техобслуживание в ту же, допустим, Польшу, сложно логистически. Именно поэтому я сомневаюсь, что мы получим модерновую авиацию", – поясняет Олег Стариков.

А вопрос авиации очень важен, подчеркивает он.

"Мы вышли на определенный паритет с россиянами на сухопутном театре военных действий, не даем кораблям противника приблизиться к нашим берегам. Но с прикрытием войск с неба (штурмовая, бомбардировочная, истребительная авиация) у нас огромные проблемы. У рф господство в воздухе, которое мы снижаем лишь благодаря улучшившейся ситуации с ПВО. А пока мы не усилим свою авиацию, говорить о широкомасштабных наступательных действиях проблематично", – констатирует эксперт.