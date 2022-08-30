У Зеленского сделали громкое заявление по поводу крымчан

В Офисе президента попросили жителей полуострова проверить состояние укрытий

Украинские власти решительно настроены по поводу деоккупации Крымского полуострова, который еще в 2014-м году захватили россияне. В последнее время в Крыму значительно увеличилось количество "хлопков", а некоторые эксперты делают однозначные намеки на Крымский мост. Между тем, в Офисе президента заявили, что жителей украинского полуострова в беде не оставят и сделают все, чтобы они уехали на момент активного освобождения Крыма от захватчиков.

Об этом во вторник, 30 августа, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, эвакуационные маршруты для крымчан уже активно разрабатываются.

"Понятно, что для Украины жизнь граждан – безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров на время активной деоккупации. Пока же просим всех держаться подальше от военных объектов и проверить укрытия", — написал Михаил Подоляк.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в эфире радиостанции "Радио Крым", которую контролируют оккупанты, зазвучал государственный гимн Украины. Пропагандисты обвинили во всем украинских хакеров.