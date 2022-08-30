"Передовую закрыли": что известно о запрете работы на фронте гражданских СМИ
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Гражданским журналистам запретили любую работу с военными подразделениями
Во вторник, 30 августа, на 188-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что некоторым представителям СМИ запретят освещать события на "передовой".
Об этом сообщили сразу несколько корреспондентов, в частности Руслан Смещук, которого недавно наградили орденом "За мужество" ІІІ степени. Запрет касается только гражданских журналистов.
Смещук рассказал, что его завтрашнюю фронтовую съемку отменили из-за запрета на работу гражданских репортеров с военными подразделениями. Представители СМИ считают, что это реакция военного командования на всевозможную утечку информации из-за контрнаступления ВСУ на Херсон.
"Коллеги говорят, что с завтрашнего дня вступает в действие военный приказ, который блокирует любую работу гражданских репортеров с военными подразделениями. И даже как бы полный запрет на работу в зоне ответственности подразделений. То есть, например, эвакуация в условном Краматорске тоже попадает под этот запрет. Но в этой части – это еще не точно. Коллеги говорят это реакция на разнообразные утечки информации", — написал Смещук.
В Генштабе сделали рекомендации для СМИ и не только по этому поводу.
Напомним, 29 августа ВСУ провели наступательную операцию на Херсонском направлении, однако украинские военные призвали к "тишине". По словам представителя ВСУ Натальи Гуменюк, бурная реакция в социальных сетях и поток новостей с соответствующего участка фронта вредят украинским защитникам.
Уже на следующий день в Херсоне местные жители слышали стрельбу и взрывы.