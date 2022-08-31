Россияне готовятся наступать еще на одном направлении: свежие карты боев в Украине

Под угрозой — еще одна часть юга Украины

Российские оккупанты продолжают атаковать Украину с разных направлений, но и украинские силы не останавливают контрнаступательных действий как с удаленными ударами, так и с наземными штурмами. Оккупанты штурмуют на востоке и на юге, где передислоцируют войска для вероятной подготовки к наступлению.

По данным Института изучения войны, за последние сутки оккупанты штурмовали на двух направлениях в Харьковской области, на двух — в Донецкой, а также на севере Херсонской области. Согласно сообщению Генштаба ВСУ, бои продолжаются в районе Кодемы, враг пытается захватить населенный пункт.

Активность врага по перемещению подразделений замечена на Запорожском направлении, это может быть подготовкой к наступлению.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Российские захватчики накануне атаковали юго-западнее Изюма, безуспешно пытаясь продвинуться в направлении Шнурков. В сторону Северска наземных атак не зафиксировали. Целая серия безуспешных атак была направлена на Бахмут и окрестные населенные пункты. Оккупанты хотят занять Кодему, село атакуют с нескольких сторон, бои продолжаются — сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке. Вероятно, россияне попытаются закрепиться, чтобы использовать эту позицию для атак на Бахмут. Отмечается также, что враг пытался продвинуться со стороны Горловки от Зайцево. Атаки продолжаются и от оккупированного Донецка. Враг пытался продвинуться на Марьинку, Красногоровку, по состоянию на утро 31 августа — оккупанты отступили.

Карта боев на востоке Украины

Харьков

Оккупанты за минувшие сутки атаковали возле Уд и обстреляли Харьков. Ночью удар снова повторился — попали в жилой дом. Согласно данным Генштаба, ночью оккупанты на этом направлении не атаковали, продолжив обстрелы.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Оккупанты продолжают атаки — после попытки наступления в сторону Потемкино они отошли, проводят разведку беспилотниками. В Запорожской области не зафиксировано наступлений.

В Институте исследования войны считают, что украинское контрнаступление — долгосрочный процесс, для выполнения которого потребуется время. Этим, отсутствием немедленного освобождения Херсона или молчанием Генштаба ВСУ могут воспользоваться россияне, чтобы подорвать доверие украинцев к армии.

Отмечается, что наряду с маневрами на земле приоритет отдается уничтожению сосредоточения оккупантов и их складов боеприпасов. Также сообщается, что украинские военные могли продвинуться в Архангельском на восточном берегу реки Ингулец, этот населенный пункт — один из ранее упомянутых CNN как освобожденные. Напомним, украинский Генштаб не подтвердил, и не опроверг информацию. Оккупанты сообщают об украинском контрнаступлении минимум по трем направлениям на юге.

Архангельское пока в "серой" зоне - официально об освобождении не заявлялось

Россияне стягивают к Мелитополю в Запорожской области войска, открывают казармы и продолжают подготовку к обороне. Частично в Запорожскую область могут направить неопытных добровольцев, как и в Харьковскую. Генштаб сообщает, что перегруппировка подразделений 3-го армейского корпуса на оккупированной части Запорожской области направлена на восстановление наступления.

Также оккупанты стягивают дополнительные силы в Крым — перебрасывают танки, грузовики и бронетехнику из Краснодарского края, дополнительно замечена техника врага в Джанкое.

Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Херсоне на окраине города шли бои. Украинские военные находятся достаточно далеко от города, с кем именно велся бои — досконально неизвестно, но использовалось не только стрелковое оружие, сообщают местные жители. Российские военные могут преследовать цель затянуть бои на осень и зиму, чтобы измотать украинскую армию и общество, считает эксперт.