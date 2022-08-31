Десятки чиновников по всей Украине: СБУ накрыла масштабную коррупционную сеть в ГСЧС

Коррупционеры не задумывались о жизни простых украинцев даже во время войны

В период масштабного вторжения россии в Украину, когда многие спасатели рискуют своими жизнями, ликвидируя последствия обстрелов и разбирая завалы, многие представители администрации государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) запятнали честь мундира коррупцией. По крайней мере, именно такое обвинение топовым чиновникам Службы в одиннадцати областях Украины предъявляют сотрудники СБУ.

Больше деталей сообщил спикер ведомства Артем Дехтяренко. Он подчеркнул, что правоохранители смогли раскрыть масштабную коррупционную схему, из-за которой жизни тысяч украинских граждан оказались в опасности.

Несмотря на ее размеры, схема была весьма простой — представители ГСЧС предлагали руководителям различных компаний, а также больших торговых центров "купить" ускорение для оформления различных разрешительных документов. В основном, они касались разрешений для ведения предпринимательской деятельности. Сюда также входили согласование планов эвакуации населения из определенных строений при чрезвычайных ситуациях, в том числе авариях. Интересно, что в перечне объектов — не только магазины или ТЦ, а и даже автозаправочные станции.

"За полученную взятку чиновники ГСЧС не осуществляли фактическую проверку пожарной безопасности в общественных местах, часть из которых оказалась неспособна обеспечить гражданскую оборону граждан в момент чрезвычайных ситуаций. В том числе, во время ликвидации последствий российских обстрелов. Таким образом, они ставили под угрозу жизнь и здоровье граждан Украины", — отметили в пресс-службе СБУ.

В видео есть отрывок записей разговоров коррупционеров

Стоит отметить, что схема "работала" по всей стране. Проверки были проведены на Днепропетровщине, Харьковщине, Житомирщине, Кировоградщине, Ровенщине, Львовщине, Черниговщине, Волыни, а также в Запорожской, Хмельницкой и Черновицкой областях. При этом к коррупции были причастны не только спасатели, но и члены других госучреждений.

Ежемесячно от таких оборудок подозреваемые получали более 10 млн гривен. Проводится дополнительная проверка, шестеро участников коррупционной схемы уже получили свои подозрения согласно двух статей УКУ.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что СБУ провела проверки насчет вероятного хищения гуманитарной помощи. Следователи работали сразу в двух областях Украины.