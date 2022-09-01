Бои на востоке не прекращаются, россия атакует на двух направлениях: свежие карты боев в Украине

Враг не останавливает обстрелы городов и позиций военных

Российские войска продолжают атаковать Украину с юга и востока. Украинский Генштаб сохраняет молчание про ситуацию на южном фронте, сообщая только о локализации российских обстрелов.

Российские официальные лица и блогеры на фоне этого пытаются выставить украинское контрнаступление неудачным, но в Институте изучения войны призывают к более поздней оценке операции, поскольку она может быть рассчитана на ложные маневры.

На востоке наземные атаки оккупанты проводили в районе Бахмута и на юго-запад от Донецка, отмечает Генштаб ВСУ. На территории ранее оккупированного Крыма пытаются наладить ПВО для противодействия беспилотника и более мелким целям в принципе.

Карта боев в Украине

Восток Украины

В районе линии Изюм-Славянск, а также в направлении Северска наступлений россиян не зафиксировано, атаки из артиллерии продолжаются. Южнее Бахмута продолжаются атаки в районе Веселой Долины и Зайцевого. Враг продолжает усиленные обстрелы на Авдеевском направлении. Отмечается также активность оккупантов на Новопавловском направлении, в сторону к границе с Запорожской областью. Оккупанты вели безуспешное наступление в районе Водяного.

Карта боев на востоке

Харьков

Накануне российские войска пытались продвинуться к Прудянке в 25 км от Харькова, бои также продолжаются в этом районе в Цуповке, Деменьтевке, Великих Проходах — утверждают местные источники. На утро 1 сентября наземных атак не зафиксировано, но в этом районе отмечены артиллерийские обстрелы. Также на Харьковском направлении враг использует для разведки беспилотники. Часть российских источников беспокоятся из-за украинских войск в районе Балаклеи.

Карта боев возле Харькова

Юг Украины

Аналитики ISW считают, что новое пополнение сил рф — 3-й армейский корпус будет действовать на границе Запорожской и Донецкой области, опираясь на то, что оккупанты предпринимали попытки продвижения в этом районе. На территории оккупированного Крыма тем временем пытаются защититься от вероятных украинских атак беспилотниками — они реконструируют системы ПВО и ограничили продажу дронов и пиротехники на полуострове. Кроме Сирии, россия может завести в Крым ПВО и с других направлений. Наступлений россии в Херсонской и Запорожской области не зафиксировано. Обстрелы и авиаудары продолжаются.

Карта боев на юге Украины

Контрнаступательные операции Украины

Удары по российским скоплениям техники и инфраструктуре продолжаются в Херсонской области. Аналитики отмечают, что концентрация ударов в центре Херсонщины указывает, что ВСУ пытается помешать снабжению россиян на севере области, чтобы поддержать вытеснение войск рф на левый берег Днепра. В российских источниках отмечается пять очагов боев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что количество ударов по российским позициям на юге Украины за минувшие сутки выросло до 24 — уничтожена не только техника российского агрессора. При этом в Европе опасаются открытия россией второго фронта и отмечают, что запас снарядов у нее достаточно большой.