Зачем россияне устроили ядерный шантаж вокруг ЗАЭС и закончиться ли он катастрофой? Мнение генерала

Украинский генерал прогнозирует, что в эти дни на ЗАЭС будет особо острая фаза

Утром в четверг, 1 сентября, в ожидании прибытия международной миссии МАГАТЭ с проверкой на Запорожскую АЭС, российские оккупанты устроили массовый обстрел Энергодара.

Ранее саму ЗАЭС захватчики превратили в военную базу, а также имитировали обстрелы станции якобы украинскими военными. О происходящем вокруг самого крупного ядерного объекта в Европе "Телеграф" пообщался с генералом армии Украины, экс-главой Внешней разведки Украины Николаем Маломужем.

Игра на грани фола

"Мы проходим стадию невероятного ядерного шантажа. Видим, что даже прибытие представителей МАГАТЭ россияне используют для новых провокаций. В том числе, чтобы члены международных организаций зафиксировали обстрелы, в которых рф обвиняет украинские войска. Что именно мы якобы наносим минометные, артиллерийские удары. Сегодня еще и фейковый украинский десант приплели", – отмечает генерал.

По его мнению, россияне явно заранее готовили сегодняшнее шоу в районе ЗАЭС.

"Долгое время оккупанты не давали "добро" на посещение станции представителями МАГАТЭ. Потому установили порядок прибытия и состав миссии. Который включает или партнеров рф, или нейтральных, но близких к ней союзников – как те же Китай, Индия. Для россиян важно показать, что именно Украина якобы угрожает безопасности всего мира, провоцируя сценарий ядерной катастрофы. Действия изуверские, но вполне в стиле рф. Игра на грани фола. Обстрелы Энергодара и территории ЗАЭС (пунктов обеспечения, снабжения, охлаждения). Чувствительные точки. Всё это может или привести к аварии, или приблизить к ней. В ход пошли уже запасные генераторы, что, конечно, опасно. В эти дни будет особо острая фаза. Россияне будут пытаться показать, что они делают всё для безопасного функционирования ЗАЭС, но при этом не прекратят постановочных обстрелов, якобы производимых ВСУ", – прогнозирует Николай Маломуж.

По словам генерала, противник разместил орудия, ракетные средства, вертолеты так, чтобы наносить с их помощью удары как бы со стороны территории, контролируемой украинскими войсками. Считая, что не удастся доказать, что это делают сами россияне.

"Хоть с помощью космических средств, радиолокационных и так далее можно четко зафиксировать – кто стрелял, когда, куда и откуда. Так что россия не сможет тут манипулировать прямо. Но она на это обращать внимания не будет. Станет твердо стоять на своем, как стояла при уничтожении малайзийского "Боинга" в небе Донетчины летом 2014-го. Все расследования четко продемонстрировали, что самолет был уничтожен из российского "Бука", даже его путь отследили. Какой был экипаж, как двигался, где размещался, как наносил удары. Но рф тупо стоит на своем – это не так. Хоть все суды уже практически признали вину россиян в той трагедии. Точно так же будет и в ситуации с ЗАЭС", – уверен эксперт.

Война уже вышла за рамки Украины

Николай Маломуж уверен, что главная цель ядерных провокаций со стороны рф – понудить Украину к миру на российских условиях. А международное сообщество – к давлению на Украину для проведения таких переговоров.

"Даже если большинство стран не поверят этим ядерным играм россии, найдутся те, кто поверит. Или кому выгодно сделать вид, что поверил, – поясняет генерал. – Нам сейчас очень важно перевернуть ситуации вспять. Всеми способами – и международным контролем, и техническими, космическими, радиолокационными средствами, беспилотниками, свидетельскими показаниями – показать всю модель действий россии касательно ядерного шантажа. Продемонстрировать на всех уровнях, кто на самом деле поставил ЗАЭС, Украину, мир на грань ядерной катастрофы. Нам нужно не оправдываться, а обвинять. Важно пойти в мощную технологическую, информационную, дипломатическую атаку на россию. Используя даже близкие к ней страны, включая Китай, Индию, Бразилию. Показывать, что именно россия угрожает миру. Что она использует для шантажа все механизмы. Предъявить соответствующие доказательства. Начать мощную атаку на рф как на международного ядерного террориста".

Вопрос уже не только в Украине, подчеркивает экс-глава Внешней разведки. Если будет ядерная катастрофа, это зацепит всех. И станет страшным прецедентом.

"И это – важнейший аргумент для всех здравомыслящих стран стать на сторону Украины в противодействии стране-террористу. Следует жестко поставить россию перед фактом – что последствия ее подобных действий будут катастрофическим для нее самой. Это фактически вопрос выживания всего мира. И нейтральность тут не спасет, – уверен Николай Маломуж. – Череда кризисов, которые породило вторжение рф в Украину, демонстрирует, что война уже вышла за рамки нашей страны, приобретая мировой масштаб. А потому останавливать агрессора надо всем миром".