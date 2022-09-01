"Женщины из стали" предложили помощь "Красному кресту" с военнопленными: итоги встречи в Киеве

Члены семей украинских воинов отмечали создание гуманитарного конвоя

В среду, 31 августа, в Киеве прошла встреча семей украинских защитников с гендиректором Международного комитета Красного Креста (МККК) Робертом Мардини. Темой встречи стало освобождение военнопленных, которых российская сторона удерживает в ужасающих условиях или уничтожает как в Еленовке.

Как сообщили в общественной организации "Женщины из стали" (объединяющей родственников военнопленных, пропавших без вести бойцов и погибших при защите суверенитета Украины) их руководитель Наталья Зарицкая на встрече подняла ключевой вопрос: "Что можем мы, как родственники военнопленных, сделать, чтобы усилить МККК и чем помочь, чтобы у этой организации появилась возможность в полной мере выполнять свою миссию?".

Она подчеркнула, что мир не может быть бездейственным и просто наблюдать катастрофическую ситуацию с украинскими военнопленными, ведь этот средневековый ужас нужно остановить.

Кроме того, во время встречи была обсуждена острая потребность в организации гуманитарного конвоя, а также вопрос доступа ко всем военнопленным, согласно Женевской конвенции.

Члены организации подчеркнули, что Украина в полной мере соблюдает нормы международного гуманитарного права — российские военнопленные обеспечены всем необходимым, имеют достойные условия содержания и полноценное питание, в отличие от украинских, которых содержит российская сторона.

В свою очередь глава МККК Роберт Мардини отметил, что организация, которой он руководит, работает в модальностях приватности, конфиденциальности и неразглашения информации. При этом заверил, что сейчас идет расширение штата работников организации, они будут более тщательно наблюдать за условиями содержания украинских военнопленных, как только Россия предоставит доступ к ним.

Отмечается, что гендиректор Международного комитета Красного Креста приезжал в Украину, чтобы подвести итоги гуманитарной деятельности организации. После этого он отправится с этой же миссией в Москву.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мировое сообщество не забывает о кровавой трагедии, которая произошла в тюрьме в Еленовке на территории оккупированной Донбасса. Несмотря на то, что россия продолжает цинично отрицать свою причастность к этому военному преступлению, унесшему жизни более полусотни украинских пленных.