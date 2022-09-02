"Соседи сгорели заживо, так как не успели спуститься в подвал": жительница Мариуполя рассказала об "аде", который творится в городе

Семье удалось сбежать из города в начале мая

Несмотря на то, что сегодня вряд ли кого из украинцев можно удивить рассказом о зверствах, которые оккупанты творят в Мариуполе, с каждым днем появляются все новые и новые ужасающие свидетельства того, до какой животной грани доходят "русские освободители" в своем стремлении оскорбить, унизить и даже лишить жизни наших с вами сограждан.

Еще одним свидетельством беспредела оккупантов в захваченном ими городе стал рассказ пользовательницы под ником "тропический фрукт", который она опубликовала в Twitter.

"Нам сказочно повезло выжить, в отличие от, скажем, наших соседей по тамбуру — они не успели спуститься в подвал и сгорели заживо. Мы слышали их крики, но никак помочь не могли, потому что в дом было около 7 прилетов и большая часть этажей просто рухнула вниз", — пишет девушка.

За несколько дней до этого в бабушку ее близкой подруги попал снайпер, пока она растапливала мангал под обстрелами. Об этом автор рассказа сама узнала чисто случайно: когда пришла к подруге, у них во дворе прямо под окнами на 1 этаже стоял деревянный крест с именем убитой.

Еще более ужасающим выглядит описанный девушкой "классический" распорядок на день:

1) идешь к колодцу за водой, проходя мимо гниющих трупов своих соседей и свастики на каждой машине;

2) возвращаешься, варишь на костре крупу из гуманитарки, которые вам выдала страна из-за которой вам нужно в принципе получать гуманитарку;

3) выходишь на улицу, чтобы хоть немного подышать воздухом, параллельно видишь, как тощим грязным бабушкам дают черствый хлеб, снимая на видео их благодарности;

4) перед сном надеешься, что мужчины с южным акцентом и некие солдаты с трехцветных флагом на одежде не будут устраивать мортал комбат за технику из соседнего подвала (даже за фены и блендеры).

Также "тропический фрукт" вспоминает необычный эпизод, который помогает понять роль Китая во всей бойне, развязанной рф: в середине апреля к ним приехали китайцы, чтоб взять интервью и выдать гуманитарку. Мама автора рассказа отвечала на вопросы типа "как вы относитесь к войне?", "вам помогают солдаты?" — а сзади стояли солдаты с автоматами. В том, что именно отвечала бедная женщина, можно не сомневаться – таким образом, вероятно, создавалась "картинка" для китайского ТВ о том, что на захваченных территориях все хорошо, и русские военные просто "выпрыгивают из штанов" для того, чтобы помочь украинцам.

Причина, по которой семья не уезжала из Мариуполя, довольно банальна: их машину "раздолбали", по словам автора, в самые первые дни. Эвакуационные автобусы же приходили очень редко, кроме того, попасть в них можно было только через фильтрационный лагерь.

"Собственно, весь процесс на примере моей знакомой: отбирают все вещи безвозвратно (у неё забрали даже прокладки), фоткают тебя как зека с разных сторон, снимают отпечатки пальцев, заставляют перед кучей мужиков снимать лифчик, чтобы они могли убедиться, что у вас отсутствуют тату с нац символикой. Подробно расспрашивают, как вы и ваше окружение относитесь к ситуации", — описывает она происходившее.

А иногда могут и избить, как ее знакомого – просто за то, что он "показался подозрительным".

К счастью, семье удалось достать "специальную симку" и дозвониться до родственников, которые прислал за ними машину.

Затем пришлось проехать большое количество блокпостов, и это тоже не было "очень приятным" процессом.

"Вам когда-нибудь тыкал винтовкой в лицо двухметровый амбал в камуфляжной форме, называя нацисткой, при этом пытаясь доблестно денацифицировать ваш смартфон прямо из рук? Вы пили по одному глотку в день и ели по кусочку хлебца, чтобы подольше растянуть? Снилось ли, как горите заживо в подвале, в котором прячетесь, после просыпаясь, от того, что подвал действительно пылает и надо бежать? Морально я до сих пор в феврале, сижу в тамбуре, закрывая уши руками, а папа накрывает нас с мамой собой, пока бомбят заброшенный завод за нашим домом", — пишет "тропический фрукт".По приезду в Киев семье первое время помогли одногруппники девушки, затем она начала сама подрабатывать, но боится, что жизненные реалии заставят семью принять ужасное решение, и родители будут вынуждены отправиться обратно в "мариупольский ад".

Напомним, что оккупанты в Мариуполе пытаются скрыть следы преступления в драмтеатре.