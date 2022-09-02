Оккупанты давят силой на Донбассе, теряя склады и людей на юге: свежие карты боев в Украине

Донецкая область вскоре снова может стать наиболее "жаркой" в плане военных действий

Российские военные начали более активные маневры на территории Донеччины после выступления кровавого диктатора путина накануне. Политик не только выдумал новую "цель" войны с Украиной, но и намекнул, что было бы неплохо захватить Донецкую область уже к 15 сентября. Поэтому украинская разведка и засекла перегруппировку части российских подразделений, которые постепенно движутся к западу от Донецка. Помимо этого к границам Запорожской области было переброшено две БТГ с Белогородщины, которые, вероятно, также будут привлечены к боям на Донбассе.

Однако подобная ситуация, которую подробно расписали аналитики американского Института изучения войны, все равно не помогает оккупантам удерживать южные рубежи в целости и сохранности. ВСУ продолжают обстрелы основных баз, складов и сосредоточий российских сил по направлению к Херсону и не только, что несет за собой огромный урон для армии рф.

Карта боев в Украине 2 сентября

Донбасс

Россияне продолжают работать над тем, чтобы ограничить украинским войскам доступ к самому Донецку. Для этого используются отвлекающие маневры на других участках восточного фронта. Так, оккупанты совершили попытку атаки на Славянск с северо-западной стороны. Враг продвигался в направлении Долины, которая находится от Славянска в 18 километрах. Это сопровождалось мощным артиллерийским и авиационным огнем, также проводилась воздушная разведка вдоль линии Изюм-Славянск. Также вражеская авиация была замечена на границах Донецкой и Харьковской областей.

Карта боев на Донбассе 2 сентября

По направлению к Северску россияне никаких поползновений не совершали, однако без обстрелов город не оставили. Отдельные попытки продвинуться предпринимались противником рядом с Бахмутом — движение техники были замечены у Веселой Долины, Зайцевого, Бахмутского и Соледара. Вполне вероятно, что украинские силы под Бахмутом пытаются укрепить сосредоточие сил, чтобы восстановить слегка утерянные позиции.

На северо-западе от Донецка отдельные бои происходили в районе Первомайского, Оптиного и Невельского. Впрочем, согласно свежей сводке Генштаба, нашим защитникам удалось успешно отбить все попытки наступления врага. Регулярно обстреливается линия Авдеевка-Донецк, однако штурмовые действия россиян по направлению к Красногорвке и Авдеевки были остановлены.

Неспокойно и вблизи Водяного, а также на дороге Угледар-Марьинка. Россияне пытаются давить ВСУ силой, хотя и получают колоссальный отпор.

Читайте также: Категория Украина "Придется смириться": Данилов рассказал, что будет с жителями Донбасса после деоккупации Жителям оккупированных частей Донбасса придется самим налаживать контакт с соотечественниками после деоккупации

Харьков

Карта боев за Харьков 2 сентября

За предыдущие сутки наземных ударов вблизи Харьков зафиксировано не было. При этом противник не оставляет ведение воздушной разведки, используя для этого не только тактическую авиацию, но и беспилотные аппараты. Также Харьков и ближайшие села на севере и северо-востоке от города по-прежнему страдают от обстрелов артиллерии и танков.

В россии, к слову, заявили, будто бы им удалось отбить украинское наступление рядом с Русскими Тишками в 20 километрах от Харькова. Однако официального подтверждения такой информации нет.

Юг Украины

Карта боев за Херсон 2 сентября

На южном отрезке фронта российские войска находятся в режиме глубокой обороны, а также пытаются стягивать остатки техники для дальнейшего сопротивления контрнаступления ВСУ. Никаких наступательных действий со стороны армии рф за прошедшие сутки не предпринималось. Противник все чаще задействует в своих операциях авиацию, а также активно минирует подход к своим позициям — в надежде хоть так задержать украинских защитников.

Тем временем нашим военным удалось уничтожить понтонный мост, который россияне возвели через Ингулец в Дарьевке, и разбить минимуму шесть складов боеприпасов. Детонация, к слову, происходила в Херсонском, Бериславском и Гениченском районах Херсонщины. Помимо этого активно нарушаются логистические пути россиян и наземные линии связи оккупантов в Херсонской области. Российские солдаты продолжают полагаться на свои средства ПВО, однако прошедшая ночь в Мелитополе доказывает абсолютную провальность их работы.

Отметим, что за прошлые сутки на южном фронте украинцам удалось уничтожить больше сотни солдат противника, а также лишить врага множества сосредоточий техники и боеприпасов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где, по мнению военного эксперта Олега Жданова, могут находиться украинские военнослужащие на херсонском направлении.