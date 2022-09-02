От HIMARS до дронов-камикадзе: какое оружие стало «длинной рукой ВСУ» для Крыма

При желании ВСУ могут накрыть большую часть Крыма используя оружие союзников

Серия загадочных взрывов на военных объектах рф во временно оккупированном Крыму в августе, вызвала вопрос о том, что стало их причиной. Официальные власти Украины так и не подтвердили, что взрывы — результат работы ВСУ, а вот россияне открыто говорят о диверсиях.

"Телеграф" решил разобраться, каким образом украинская армия, при желании, может атаковать российские военные объекты в Крыму и какое оружие западных союзников может нам в этом помочь.

Элитный спецназ и дроны-камикадзе

По версии американского издания The New York Times, за августовскими взрывами в Крыму стоит элитный украинский спецназ, заброшенный во вражеский тыл.

Однако если кто-то думает, что спецназовцы проникли на склад и организовали его взрыв, следует огорчить читателей — скорее уж диверсанты могут использовать для нанесения точечного удара специальный ударный беспилотный летательный аппарат одноразового действия, дрон-камикадзе.

Как работает дрон-камикадзе

Правдоподобности этому добавляет атака штаба Черноморского флота рф в Севастополе, что случилось еще 31 июля, в день ВМФ россии, по заявлению российской стороны произошедшая именно с беспилотника.

Надо сказать, что еще с весны Украина получила сотни ударных беспилотных дронов-камикадзе, только США передали более 800 единиц БПЛА Switchblade и Phoenix Ghost.

БПЛА серии Switchblade, которых Украина официально получила 700, имеют дальность действия от 10 км (Switchblade 300) до 80 км (Switchblade 600) и вес от 2,7 до 23 килограммов. Вероятнее всего для атаки складов или мест открытого хранения боеприпасов, могут использовать более крупные и обладающие более мощной боевой частью Switchblade 600.

Switchblade

БПЛА Phoenix Ghost по своим характеристикам соответствуют более слабому дрону типа Switchblade 300.

ATACMS — бьет на 300 километров, его не могут сбить ПВО

РСЗО HIMARS с момента своего появления уже внесли перелом в войну, своими точными ударами накрывая командные пункты, резервы и склады топлива и боеприпасов в тылу оккупантов.

Официально, США поставили Украине боеприпасы М31 GMLRS – осколочно-фугасные ракеты с дальностью порядка 70-80 км, которых явно не хватит для удара по объектам в Крыму. Другое дело – ракеты ATACMS, которые также могут запускаться с РСЗО HIMARS. Их дальность, в зависимости от модификации, составляет от 165 до 300 километров, чего вполне достаточно для удара по военным объектам Крыма.

Несомненным плюсом данной ракеты является тот факт, что российская противовоздушная и противоракетная оборона вряд ли способна их перехватывать. Наиболее массовый ЗРК российской армии С-300 разработан еще в 70-х годах и явно староват для ATACMS, успешно использовавшегося с 1991 года.

Теоретически, с ракетой ATACMS может справиться более новый ЗРК С-400, но случилось ли такое на практике – неизвестно.

Почему ATACMS лучший в своем классе

В то же время после начала взрывов в оккупированном Крыму издание Politico выпустило статью, в которой предположило, что США могли тайно передать ATACMS Украине, потому что собственные украинские ракеты "Точка-У", неспособны достать до Крыма.

После этой статьи в США официально заявили, что подобных поставок не делали и пока не видят в них смысла, так как более эффективны и необходимы реактивные снаряды GMLRS дальностью 70-80 км.

Ракетой ATACMS могут стрелять HIMARS которые уже есть у ВСУ

Также арсеналы ВСУ может пополнить шведская САУ "Archer", предназначенная для нанесения быстрых и точных ударов по вражеским позициям.