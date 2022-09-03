Оккупанты стягивают на юг силы и атакуют на Донбассе: актуальные карты боев

Вражеские атаки на Украину не останавливаются

Оккупанты продолжают атаковать по линии фронта и использовать ракетный террор как метод войны. На юге, в Херсонской области продолжаются позиционные бои, украинские силы не прекращают ударов по линиям наземных коммуникаций и укреплениям.

Восток Украины также в огне войны — российские оккупанты бьют в районе Донецка, возле Бахмута, а также обстреливают украинские линии снабжения. Исследователи Института изучения войны отметили, что часть российской армии восточнее Гуляйполя, которая ранее направляла свои усилия к южному фронту, поддерживает атаки в районе юго-запада Донецкой области.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На линии Изюм — Славянск ударов не отмечено. Оккупанты атаковали вокруг Бахмута — с юга и северо-востока. Отмечается, что враг пытался продвинуться возле Веселой Долины, Зайцево, Майорска, района Соледара — Бахмутского. С севера и запада от Донецка оккупанты также штурмовали. Наступление было в сторону Опытного, Первомайского, Невельского (в 10 км зоне от окраины города). На линии Авдеевка — Красногоровка продолжаются штурмовые действия врага. На границе с Запорожской областью не отмечено наземных наступлений.

Карта боев на востоке Украины

Харьков

На северо-востоке Харьковщины не отмечено наступления россиян. Обстрелы города и области продолжаются. Украинские военные наносят удары по складам, в частности в Новоосиново (на линии логистики в направлении Купянска).

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Враг атакует тылы вдоль линий коммуникаций в Николаевской и Одесской области, а также обстреливал в сторону Кривого Рога. Обстрелы также продолжаются в западной части Запорожской области. В районы юга Украины оккупанты стягивают силы — перебрасывали танки через Мариуполь в сторону Бердянска, завозили из Крыма.

Карта боев на юге

Контрнаступательные действия продолжаются — в Херсонской области идут позиционные бои. Оккупанты безуспешно атаковали в сторону Потемкино. Они также нанесли авиаудары по Крещеновке, но ранее считалось, что населенный пункт под российским контролем. Этот район может быть одним из тех, где проходят бои. Также авиаудары отмечены в районе Сухого Ставка и других мест в районе реки Ингулец. Украинское командование хранит молчание об операциях, но со стороны оккупантов есть заявления, что бои продолжаются в районе Высокополья (южнее границы Херсонской и Днепропетровской областей), в районе украинского плацдарма на реке Ингулец, севернее Херсона и в районе Снигуровки( Николаевское направление).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне пытались уверить сотрудников МАГАТЭ во время проверки на ЗАЭС, что украинские снаряды имеют способность сильно разворачиваться в воздухе. Но такое вооружение — миф. Тем не менее у Украины есть множество вариантов для атак по оккупантам, которые можно направить на ликвидацию их складов, естественно не на атомной станции. Они могут повлиять и на ситуацию в Крыму.