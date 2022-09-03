Россиян бьют на разных направлениях: в Генштабе рассказали детали (карта, видео)

Проявили себя также авиация и артиллерия Украины

Российские оккупанты ночью проявляли активность на пяти направлениях. Украинский Генштаб сообщает, что на Славянском отрезке фронта штурмов врага не отмечено, но россияне атаковали на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Отбить удалось атаки врага весьма успешно.

В утренней сводке сообщается, что в направлении Бердянского крематория оккупантов была замечена колонна грузовиков россиян, как минимум одна из машин была заполнена телами ликвидированных бойцов рф. Успешное отражение атак врага зафиксировано в районе Бахмутского, Кодемы, Зайцевого, Марьинки, Времовки.

На юге враг атаковал в районе населенных пунктов Высокополье и Потемкино. Наступление отбито.

Примерное место атак на карте

Украинские военные не останавливаются — авиация сделала более 40 боевых вылетов за сутки и ударила по пунктам управлениям и складам с боеприпасами. Также отмечено уничтожение "Байрактаром" двух единиц техники врага с экипажем — сдетонировал боезапас. Артиллерия и ракетные войска поразили более 10 скоплений оккупантов, три взводных опорных пункта, три ЗРК и несколько единиц бронированной техники.

Ранее "Телеграф" публиковал актуальные карты боевых действий и сообщал, что часть россиян под Гуляйполем с поддержки южной российской группировки изменили направление своих усилий. Сообщается, что 22 из более чем 40 авиаударов были нанесены по россиянам на юге.