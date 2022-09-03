За считанные дни: благодаря Bayraktar ВСУ "демилитаризовали" техники россиян на десятки миллионов долларов

Повреждены техники российского врага еще на 1,85 миллиона долларов США

Всего лишь за несколько дней паре беспилотник летальных аппаратов Bayraktar ТВ-2 удалось уничтожить вражескую технику на общую сумму в 26,5 миллиона долларов. В список "демилитаризованного" вооружения россиян вошли 8 танков Т-72, две САУ "Акация", а также БМП и гаубицы.

Об этом в субботу, 3 августа, сообщили в телеграмм-канале Сухопутных войск ВС Украины, отметив, что такое значительное количество вражеской техники было ликвидировано украинскими защитниками с помощью "байрактаров" всего за три дня, с 3 августа по 2 сентября.

"Это 8 ед. танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного $3 млн), по одной единице САУ "Акация" ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) и гаубицы ($0,3 млн)", — пояснили в ВСУ.

Кроме полностью уничтоженного вооружения российских оккупантов, "барактары" поразили пять вражеских танков Т-72 и одну БМП. Общая сумма повреждений – около 1,85 миллиона долларов.

Что касается общей стоимости уничтоженной и поврежденной российской техники, то она достигла впечатляющей суммы в 28,35 миллиона долларов.

"Эффективные турецкие "Байрактары" в умелых руках наших воинов – мощное оружие! Один из аппаратов – помощь от дружественной Литвы", – говорится в тексте публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, как накануне в небе над Николаевской областью Вооруженные силы Украины сбили уникальный российский беспилотник "Картограф ". Эта модель секретна и с начала войны с россией еще в 2014 году, украинцам удалось поразить лишь четыре таких БПЛА противника.