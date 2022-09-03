В Чернигове на выставке боеприпасов произошел взрыв, ранены дети: что известно

Сообщается о взрыве гранатометного снаряда

В Чернигове на выставке снарядов случилось ЧП. Трое детей получили травмы вследствие детонации гранатометного снаряда.

Как сообщает "Суспільне", взрыв произошел 3 сентября около 13:30 возле художественного музея в исторической части города, на Валу, где проходила выставка оружия и боеприпасов.

Согласно предварительной информации 10-летний мальчик держал в руках гранатомет и нажал на курок, вследствие чего он сработал. Мальчик и его 12-летний брат получили травмы и были доставлены в травмпункт, где их вместе с мамой осматривают врачи.

Еще один ребенок попал в реанимацию. На месте работают спасатели, полицейские и врачи.

Причины срабатывания гранатомета устанавливаются сотрудниками компетентных органов.

Тот самый гранатомет. Фото: Суспільне

Как сообщалось ранее, 3 сентября российские оккупанты нанесли удары по Николаевской области из артиллерии и авиации. Вследствие обстрелов в самом Николаеве два человека получили травмы, еще о четверых раненых сообщили в Березнеговатом. Кроме того обстрелы оккупантов унесли жизнь 8-летнего мальчика.