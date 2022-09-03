Части мужчин могут разрешить покинуть службу в армии: кого это коснется

Часть мужчин может быть освобождена от службы

Верховная Рада рассматривает законопроект, который в случае принятия позволит произвести массовое увольнение части военнослужащих со службы.

Как сообщает пресс-служба профильного комитета парламента, документ авторства нардепа Алексея Гончаренко и коллег предусматривает освобождение от мобилизации и воинской службы мужчин, воспитывающих троих и более несовершеннолетних детей.

В частности авторы законопроекта отмечают, что эта категория и так имела право на освобождение от мобилизации, однако из-за неправильной трактовки существующего закона, многие из них все равно были призваны.

При этом, несмотря на то, что Постановление Кабинета Министров Украины №413 от 12 июня 2013 года давало им основания для освобождения от воинской службы, сделать это у них не получилось, так как в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" нет положения об освобождении от службы в военное время.

Инициаторы законопроекта №7678 хотят исправить этот момент и дать возможность многодетным отцам уйти со службы и вернуться к выполнению своих родительских обязательств.

В случае принятия законопроекта может произойти массовое увольнение со службы, так как среди военнослужащих много людей, которые попадают в эту категорию.

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Как известно, в Украине право отсрочки от мобилизации имеют не только многодетные родители и родители-одиночки, но и еще целый ряд категорий военнообязанных.