Украинские военные могут атаковать еще на одном направлении: карта боев в Украине

Атаки россиян продолжаются, обстрелы не утихают на юге и востоке Украины

Украинские военные продолжают позиционные бои в Херсонской области и наносят удары по скоплениям оккупантов и узлам обеспечения. Боевые действия идут на западе и севере Херсонщины.

В Институте изучения войны сообщают, что атаки украинских сил возможны в западной части Запорожской области. Россияне при этом продолжают давить на востоке — атаковали возле Бахмута, а также от оккупированного Донецка.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На линии Изюм-Славянск, а также возле Северска штурмов не отмечено. В районе Бахмута ситуация иная — враг снова атаковал с северо-востока и юга. Наступления отмечены возле Веселой Долины, Кодемы, Зайцево, Соледара.

На север и юго-запад от Донецка оккупанты продолжают попытки продвижения. Их отметили вокруг Авдеевки, Марьинки. В области продолжаются артиллерийские обстрелы.

Карта боев на востоке

Харьков

На северо-востоке области вражеских атак не отмечено, обстрелы не прекращаются.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Аналитики считают, что украинские военные могут проводить локальные атаки вдоль линии фронта на западе Запорожской области, чтобы помешать развертыванию вражеских войск. Оккупанты продолжают атаковать украинские позиции как по линии фронта, так и в тылу на юге Украины.

Официальных данных об украинских наступлениях немного — известно, что идут позиционные бои и Украина наносит артиллерийские удары по российским позициям. Есть свидетельства успешных ударов украинских сил в западной и центральной Херсонщине, отдельно отмечено разрушение моста в Новой Каховке. Российские источники утверждают, что бои идут северо-западнее Херсона, на западе области в районе реки Ингулец и на севере, возле границы с Днепропетровщиной.

Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" сообщал об успехах использования БпЛА в войне против россии и эффективное уничтожение техники врага. Российские войска пытаются компенсировать разрушенные мосты через Днепр наведением понтонных переправ, но они также ликвидируются украинскими военными.