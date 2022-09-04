Ресторан, школы и больницы под ударом: враг жестоко обстрелял Украину (фото последствий)

Россияне поднимали в небо истребители, чтобы бить по украинским городам

За последние сутки российские оккупанты жестко обстреливали прифронтовые города и прилегающие к ним населенные пункты. Многочисленные разрушения получили объекты инфраструктуры Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областей. Россияне били по населенным пунктам ракетами, используя авиацию. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших. "Телеграф" собрал все, что известно, о вражеских прилетах по Украине за последние 24 часа.

В Николаеве повреждены три больницы и гражданские объекты

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, город Николаев и область в течение последних суток россияне обстреливали неоднократно — прилеты были по Центральному району самого города, а также по Николаевскому, Баштанскому, Вознесенскому и Первомайскому районам области. Оккупанты использовали для этого авиацию и сбрасывали на гражданскую инфраструктуру ракеты типа Х-59, С-300, Х-31. Обстрелы региона не обошлись без массовых разрушений, жертв и пострадавших.

В самом Николаеве в результате удара ракеты пострадали помещение трех лечебных заведений. Один из них — местная больница, где ударной волной от российской ракеты не только выбило окна и повредило фасад, но и не обошлось без сильных разрушений внутри.

Кроме больниц в Николаеве пострадали многие частные дома и хозяйственные постройки. Известно по меньшей мере про одного пострадавшего в результате российских атак.

Россияне активно обстреливали и другие города Николаевской области — в Первомайске вражеские снаряды попали по жилым домам, в Очакове — пострадала гражданская инфраструктура и дома, в селе Высунск Баштанского района в результате разрушения дома погиб один ребенок, еще трое несовершеннолетних и один взрослый получили осколочные ранения. В Вознесенске из-за прилетов загорелось предприятие, но обошлось без жертв.

Россияне ударили по Харькову двумя ракетами

В Харькове, по данным главы ОГА Олега Синегубова, около полуночи прогремели два мощных взрыва. В результате попадания произошел масштабный пожар в здании ресторана, но обошлось без пострадавших.

Кроме того, оккупанты обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы Харьковской области. В результате были повреждены частные дома, хозяйственные постройки, произошли пожары на открытой территории.

В Чугуевском районе одна женщина 45 лет погибла, а 64-летняя госпитализирована с ранениями. В Изюмском районе ранения получил 43-летний мужчина.

Днепропетровщину обстреляли из ствольной артиллерии

Днепропетровская область — в частности, города Никополь, Марганец и село Ильинка — также потерпела разрушения в результате обстрелов российских захватчиков. Как сообщили местные власти, Никополь обстреляли из ствольной артиллерии, в результате чего были повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки, линия электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Марганце повреждены частные объекты и транспорт. А в деревне обошлось без разрушений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пока россияне бьют по украинским городам, ВСУ не тратят время зря и продолжают позиционные бои в Херсонской области. А также наносят удары по скоплениям оккупантов и узлам обеспечения. Боевые действия идут на западе и севере Херсона.