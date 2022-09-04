Недосягаемы для ПВО оккупантов – почему невозможно сбить снаряды HIMARS

РСЗО HIMARS стали чудо-оружием ВСУ, против которого оккупанты бессильны

Использование высокоточной и дальнобойной РСЗО HIMARS фактически переломило ситуацию на передовой, заставив оккупантов, испытывающих нехватку боеприпасов, остановить продвижение. Сама же реактивная система залпового огня стала для Украины настоящим чудо-оружием.

При этом ни перехватить ракеты, ни уничтожить сами пусковые установки у оккупантов не получается. И если чтобы замаскировать установки, ВСУ делают деревянные макеты, по которым россияне бьют дорогими ракетами, то вот от ракет самого HIMARS спасения россиянам нет.

Даже новейшие зенитно-ракетные комплексы ПВО рф С-400, не способны сбить летящие снаряды HIMARS, хотя американская система на 11 лет старше российского ЗРК – 1996 год против 2007 года.

Оставаться недосягаемым для российских средств защиты снарядам HIMARS помогает:

высокая скорость;

сложная электроника;

слабость российских радаров, вызванная тем, что снаряды РСЗО в принципе невозможно сбить штатными средствами ПВО.

Имея высокую скорость, снаряды РСЗО могут достигать своей цели в среднем через минуту после запуска, к тому же, они сравнительно невелики и потому их сложнее обнаружить на больших дистанциях.

К примеру, вес ракеты наиболее дальнобойного ракетного комплекса ВСУ "Точка-У", составляет около 2 тонн, вес же снаряда РСЗО "Ураган", примерно однотипного с HIMARS, составляет менее 300 килограммов.

Проще говоря, российские радары ЗРК С-400 попросту не успевают засечь пуск, полет ракет HIMARS и передать эти данные за период, достаточный для расчета траектории полета снаряда и пуска зенитной ракеты.

"С-400 имеет некоторые противоракетные возможности, тут все правда. Но эти противоракетные возможности рассчитаны на уничтожение ракет средней дальности. То есть ракет, которые имеют дальность в 500-1000 километров. Но они не рассчитаны на уничтожение ракет, которые сейчас запускает HIMARS, которые летят на дальности порядка 80 километров", — пояснил в эфире программы "Руно. Война" на Апостроф TV военный эксперт Юрий Федоров.

Теоретически, с ракетами системы HIMARS может справиться противоракетная система Израиля под названием "Железный купол", обычно сбивающая большую часть ракет, которые запускают террористы по территории страны. Но и тут следует помнить, что данные ракеты являются в основном самодельными и значительно уступают характеристикам ракет HIMARS.

Железный купол над Израилем

Ранее США заявили о намерении увеличить производство HIMARS и ракет к ним для нужд ВСУ.