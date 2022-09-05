Укр

Решил "пострелять" и остался без пальцев: в Днепре мужчина отстрелил себе два пальца на ноге

Автор
Валерий Лобовко Валерий Лобовко
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Изучайте матчасть, и только потом берите оружие в руки Новость обновлена 05 сентября 2022, 02:18
Изучайте матчасть, и только потом берите оружие в руки

Причиной травмирования стали незнание стрелком правил обращения с оружием

В воскресенье, 4 сентября, в городе Днепр, который находится недалеко от мест интенсивных боев с оккупантами, произошел не очень приятный инцидент: 36-летний мужчина решил "пострелять" из ружья.

Об этом сообщает dp.informator со ссылкой на источники правоохранительных органов.

Не совсем понятны мотивы поступка днепрянина: хотели ли он подготовиться к внезапному "визиту" русских орков, или просто совершенствовать свое мастерство в стрельбе.

Тем не менее, случилось так, что мужчина по неосторожности выстрелил себе в левую стопу, отстрелив себе два пальца на ноге.

На его крики сбежались все домочадцы, которые вызвали скорую. После этого окровавленного стрелка доставили а больницу и госпитализировали.

Главной причиной инцидента в полиции считают незнание несчастным правил безопасного обращения с оружием. И поэтому решили на всякий случай напомнить их.

  • Всегда обращайтесь с ружьем так, словно оно заряжено.
  • Не направляет оружие туда, куда не планируете целиться.
  • Не располагайте палец на крючке спуска до тех пор, пока не примите решение стрелять или объект не попадет в мишень
  • Кроме того, нужно иметь специальное место для хранения оружия и следить за его исправностью.

Напомним, что вчера произошел еще один случай применения непрофессионалами боевого оружия: во Львове харьковчанин забросал полицейских гранатами. К счастью, обошлось без жертв.

Теги:
#Травма #Днепр #Оружие #Ружье