Решил "пострелять" и остался без пальцев: в Днепре мужчина отстрелил себе два пальца на ноге

Причиной травмирования стали незнание стрелком правил обращения с оружием

В воскресенье, 4 сентября, в городе Днепр, который находится недалеко от мест интенсивных боев с оккупантами, произошел не очень приятный инцидент: 36-летний мужчина решил "пострелять" из ружья.

Об этом сообщает dp.informator со ссылкой на источники правоохранительных органов.

Не совсем понятны мотивы поступка днепрянина: хотели ли он подготовиться к внезапному "визиту" русских орков, или просто совершенствовать свое мастерство в стрельбе.

Тем не менее, случилось так, что мужчина по неосторожности выстрелил себе в левую стопу, отстрелив себе два пальца на ноге.

На его крики сбежались все домочадцы, которые вызвали скорую. После этого окровавленного стрелка доставили а больницу и госпитализировали.

Главной причиной инцидента в полиции считают незнание несчастным правил безопасного обращения с оружием. И поэтому решили на всякий случай напомнить их.

Всегда обращайтесь с ружьем так, словно оно заряжено.

Не направляет оружие туда, куда не планируете целиться.

Не располагайте палец на крючке спуска до тех пор, пока не примите решение стрелять или объект не попадет в мишень

Кроме того, нужно иметь специальное место для хранения оружия и следить за его исправностью.

Напомним, что вчера произошел еще один случай применения непрофессионалами боевого оружия: во Львове харьковчанин забросал полицейских гранатами. К счастью, обошлось без жертв.