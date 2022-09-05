Пытались атаковать украинских десантников при помощи секс-игрушек: под Херсоном взяли в плен странных "штурмовиков"

Вместо боекомплекта боевики таскали с собой другие вещи

В ходе боев на Херсонщине в плен к бойцам ВСУ попало большое количество оккупантов и их приспешников – боевиков из "народных республик".

Об этом сообщает Оперативный ВСУ.

Трофеи, доставшиеся от орков

По данным канала, все пленные — это "пушечное мясо" россии из воинской части №08801, формально подчиненной "ДНР".

"Сегодня ночью оккупанты пытались штурмовать позиции десантников 79 бригады", — говорится в сообщении.

Но если в факте захвата пленных украинскими бойцами нет ничего необычного, то по поводу артефактов, которые находились у них и стали трофеями, возникают смутные сомнения и вопросы.

Так, у "грозных штурмовиков" изъяли резиновую вагину и, судя по снимку, фаллоимитатор, а также записную книжку с номерами родных и друзей оккупантов.

Конечно, трудно представить, зачем "грозным бойцам" понадобились эти вещи, которые они таскали с собой – не иначе, как "озабоченцы" или геи – и это в "самой православной" армии мира!

Тем не менее, в руководстве ВСУ решили, что резиновое изделие передадут в музей "боевой славы" армии россии или, возможно, даже фюреру путину – оно ему скоро понадобится, по мере развития украинского контрнаступления на Юге.

Напомним, что пока военные путина озабочены "интимным вопросом", ВСУ потихоньку выбивают их с нашей территории.