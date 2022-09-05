ВСУ отправили на "концерт кобзона" 104 оккупанта, а также уничтожили большое количество военной техники врага, - ОК "Юг"

Уничтожены пункт управления, понтонная переправа и склад боеприпасов рашистов

Украинские военные продолжают освобождать свою землю, нанося мощные удары по врагу. Так, в течение 4 сентября ВСУ били по оккупантах на юге, поразив пункт управления врага, а также уничтожив большое количество его живой силы и техники.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

По информации военных, наша авиация нанесла 21 удар по позициям, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам русских оккупантов.

"Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве. Переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем", — отметили в ОК "Юг".

В целом за прошедший боевой день оккупанты потеряли: 104 солдат; 6 танков; 26 единиц другой бронированной и автомобильной техники; 9 гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б"; беспилотный разведчик "Элерон-10".

Кроме того, ВСУ уничтожили склад вражеских боеприпасов в районе Томиной Балки и понтонную переправу вблизи села Львове.

Также украинские воины поразили пункт управления 35 армии в Каховском районе и два контрольно-наблюдательные пункты батальонных тактических групп 247-го десантно-штурмового полка и 126-й отдельной бригады береговой обороны в Николаевском и Бериславском районах, соответственно.

Напомним, что контрнаступление ВСУ пока что не приняло эпического размаха – как в голливудских фильмах о Второй мировой. Тем не менее, украинские воины буквально "вгрызаются в землю", освобождая каждый день хотя бы несколько важных населенных пунктов.