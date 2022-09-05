Культурное и медийное поле россии нужно ставить на паузу: Жадан о российских гастролерах

Вопрос, стоит ли пускать российских артистов, остро стоял еще до 24 февраля

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину настроения украинцев по отношению к российским артистам резко изменились не в более выгодную для россиян сторону.

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан в интервью для "Телеграфа" выразил мнение, что вопрос допуска российских деятелей культуры в Украину сейчас не актуален и вернёмся к нему мы еще не скоро. Украинцы должны развивать свою культуру и заниматься "конструктивной" украинизацией, благодаря которой такой высокой потребности в российских музыкальных исполнителях, писателях, поэтах не будет.

"В общем, мне кажется, что все, что касается культурного и медийного поля россии, нужно ставить на паузу. И пауза эта должна продолжаться. Российский контекст в Украине чрезмерный, россии у нас было многовато и сегодня мы выгребаем все эти проблемы", — подчеркнул Жадан.

Он также отметил, что нет ничего против россиян, присоединившихся к Вооруженным силам Украины и участвующих в боях против российских оккупантов.

Как сообщал "Телеграф" ранее Сергей Жадан рассказал, что сможет заставить россиян выйти на протест против режима.