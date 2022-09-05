Счет на месяцы: эстонский полковник дал оптимистичный прогноз для ВСУ

На освобождение всех территорий Украины может понадобиться несколько лет

Глава киберкомандования, эстонский полковник Каупо Росин считает, что Вооруженные силы Украины смогут полностью оттеснить российские войска с правого берега Днепра через два месяца, а для освобождения всей оккупированной россией территории уйдёт несколько лет.

Такое мнение он высказал в эфире эстонского телеканала ETV в передаче Ukraina stuudio.

"Мы видим, что украинцы освобождают отдельные села каждый день. Большими победами могли бы быть освобождение Херсона и, возможно, захват дамбы в Новой Каховке", – сообщил Росин.

К тому же, он подчеркнул, что для ускорения наступления украинских военных нужны бронетанковые силы, большее количество танков и бронетехники. Кроме того, полковник добавил, что Украина нуждается в помощи западных партнеров.

"Наступает плохая погода, когда ни одна из сторон, вероятно, не сможет особо продвигаться. Для оттеснения российских оккупантов с территории Украины нужно время и помощь Запада. Это может занять месяцы и годы", – подытожил он.

Однако, Росин все равно говорит, что настроен оптимистично насчёт освобождения оккупированных территорий от россиян, хотя линия фронта очень протяженная.

Как сообщал "Телеграф", британская разведка рассказала, как у россиян продвигается наступление на Бахмут и каких результатов они достигают.