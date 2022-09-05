Освобождаем населенные пункты: в Минобороны сообщили, где у ВСУ есть успехи

Линия фронта протянулась на 2500 км

По состоянию на 194-й день полномасштабного вторжения россии в Украину самые ожесточенные боевые действия наблюдаются на Донецком направлении, однако Вооруженные силы Украины не дают свободно дышать оккупантам и на юге страны.

Об этом в понедельник, 5 сентября, во время очередного выпуска общеукраинского телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, отметив, что по всей линии фронта украинцы ведут оборонительные операции, предусматривающие комплекс наступательных и оборонительных действий.

"Самые активные боевые действия происходят на Донецком направлении, россияне не успели захватить Донецкую область в сроки, установленные путиным, поэтому активизировались", — пояснила она.

Читайте также: Категория Украина На фоне продвижения ВСУ оккупанты стягивают силы: свежие карты боев в Украине Враг продолжает обстрелы и атаки на востоке, пытается жать огнем на юге

По ее словам, на сегодняшний день линия фронта в Украине составляет 2500 километров, на 1300 из которых ведутся активные боевые действия.

Также Маляр сообщила, что на Донецком направлении есть "успешные действия".

"На Донбассе и на юге есть определенные населенные пункты, которые переходят под наш контроль, идет деоккупация", — подытожила министерша.

Тем временем на странице "Оперативного командования "Юг"сообщили, что на Херсонском направлении Вооруженные украинские силы нанесли удары по переправе, из-за которой оккупанты перебрасывали боевую технику.

Кроме того, украинские защитники "демилитаризовали" несколько единиц вражеской техники радиоэлектронной борьбы и боекомплект, которые находились недалеко от Чернобаевки, а также в Каховском районе. Также ВСУ нанесли удар по позициям российского противника вблизи села Дарьевка и по местам базирования россиян в районе Таврического.

Ранее "Телеграф" сообщал, что находящиеся в южной части Украины переправы через реки Ингулец и Днепр находятся под огненным контролем бойцов Вооруженных украинских сил.

Также напомним, по мнению военного эксперта Олега Жданова, могут находиться украинские защитники на херсонском направлении.