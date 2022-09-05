Укр

Высокополье освобождено: в сети показали фото из населенного пункта

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Высокополье
Высокополье

Населенный пункт вновь находится под контролем Украины

Советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил информацию о том, что Высокополье (Херсонская область) вернулось под контроль Украины, а в сети тем временем уже начали появляться фото оттуда.

Как рассказал он во время беседы с правозащитником Марком Фейгиным, помимо Высокополья также было освобождено и находящееся рядом село Ольгино. Генштаб пока не давал официального подтверждения.

Арестович также говорит, что помимо этого есть еще три освобожденных населенных пункта, но о них официально будет сообщено позже.

Что касается Высокополья, то там во время боев было захвачено в плен "чуть более десятка" боевиков т.н. "днр", отметил он.

Вместе с тем в местных телеграм-каналах уже появились фотографии с освобожденного пгт.

Как сообщалось ранее, первое фото из освобожденного Высокополья появилось 4 сентября, однако официального заявления об этом не было. Впрочем, ряд высокопоставленных чиновников тогда намекнули на то, что населенный пункт действительно освобожден.

После этого президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении отметил, что в южных областях ВСУ вернули два населенных пункта под контроль нашей страны, кроме того, он упомянул, что есть успехи и на востоке.

Теги:
#Херсонская область #ВСУ #Высокополье