"Еще за клевету присядет": предатель Царев усомнился в "победе" россиян

Бывший нардеп считает, что россияне слишком бестолково все делают

Неудачи оккупационной армии в Украине становятся все более очевидными для россиян и для предателей нашей страны. Так бывший нардеп-"регионал" Олег Царев внезапно заговорил о том, что "полной победы" скорее всего не будет.

Так в своем телеграм-канале он написал, что россияне все делают слишком бестолково, чтобы достичь чистой победы. Вместе с тем он почему-то убежден, что полного поражения россии тоже ждать не стоит.

"Не будет слез радости от Победы, потому что Победа вряд ли будет полной. Итоги, если они будут, некоторые будут трактовать как победу, а некоторые — как поражение", — написал он.

На этот пост отреагировал украинский блогер Денис Казанский, который предположил, что с такими высказываниями Царев может получить срок за "клевету на российскую армию".

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Как сообщалось ранее, Царев после начала вторжения приезжал вместе с российской армией в Киевскую область, прикрываясь необходимостью доставить "гуманитарный груз".

При этом, журналисты выяснили, что Цареву готовили место главы марионеточного правительства Украины, в случае если бы оккупантам удалось захватить Киев.