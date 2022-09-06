Прошел Мариуполь, но погиб под Херсоном: Украина прощается с разведчиком "Маори"

Военный не боялся отправляться туда, где было наиболее горячо и опасно

В Украине уже 195 день идет война, которая ежедневно приносит трагические известия с фронта, забирая достойных сыновей государства. Так в ночь на 6 сентября стало известно о гибели разведчика Владимира Малецкого с позывным "Маори".

Об этом в соцсетях сообщили друзья и знакомые военнослужащего. Как написала на своей Facebook-странице журналистка Анна Молчанова, Малецкий был уроженцем Мариуполя и участвовал в обороне родного города, осажденного российскими оккупантами. "Он до последнего защищал родной Мариуполь и чудом выжил, а вчера погиб в боях за Херсон. "Маори" с 2015 года на войне, с недавних пор служил в разведке морской пехоты", — отметила она. Военный встретил свою смерть на поле боя 5 сентября.

Владимира вспоминают как искреннего, открытого, доброго и с невероятным чувством юмора. Человека, который улыбался в любых обстоятельствах и сохранял детскую искренность в глазах. По словам близких, он называл войну "работой" и часто угрюмо шутил, при этом вселяя в близких оптимизм.

Как сообщал "Телеграф", на днях стало известно о гибели известного воина АТО, бойца батальона "Айдар" Владимира Прохнича, который в прошлом году ворвался в здание правительства со взрывным устройством. Мужчина, несмотря на контузию и ранения, которые получил ранее, все равно добровольно вернулся в армию, чтобы защищать Украину.