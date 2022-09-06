50 тысяч белых "Лад" для Залужного: соцсети празднуют огромный успех ВСУ

Главнокомандующего ВСУ и его подчиненных поздравляет вся Украина – военные пересекли психологическую отметку в количестве уничтоженных оккупантов

На 195-й день войны Вооруженные силы Украины известили о том, что пересекли психологическую отметку в 50 тысяч ликвидированных оккупантов. Естественно, это не могло не порадовать украинцев, которые стали поздравлять друг друга с огромным успехом через соцсети. Но отдельной благодарности по этому поводу заслужил главнокомандующий ВСУ Валерий Федорович Залужный, под чьим руководством наша армия так эффективно уничтожает российских захватчиков.

Впрочем, праздновать, хоть и осторожно, украинцы начали еще несколько дней назад, когда по сети разошлись мемы, похожие на старые цитаты о суперсилах Чака Норриса, но теперь с настоящим супергероем – Валерием Залужным. Что ж, на этот раз эти успехи не придуманы, а похвала заслужена.

Поздравили Валерия Федоровича и первые лица государства, например глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко. Как и собственное управление стратегических коммуникаций ВСУ, выложившее перемонтированный фрагмент шоу "Рассмеши комика", ведущим которого был нынешний президент Украины Владимир Зеленский. А фонд "Вернись живым" изобразил главу ВСУ с целой охапкой "бавовны".

Но самый большой поток народной любви пролился на Залужного от обычных украинцев, для которых он – живой символ надежды на победу. Вспомнили и то, что на "гробовые" деньги за мертвого сына россияне могут купить себе "Ладу", чтобы ездить на кладбище, и сколько людей вмещает стадион "Донбасс-арена" в Донецке, и, безусловно, о том, что лучший подарок – это донат на ВСУ.

Как сообщал "Телеграф", в прошлый раз главнокомандующего ВСУ так купали в любви 8 июля, когда он праздновал 49 день рождения.