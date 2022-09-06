Нельзя анонсировать наступательные действия ВСУ: журналист доступно объяснил, почему

Журналист объяснил, почему в Генштабе ВСУ не спешат сообщать об успешных атаках

Украинский журналист Юрий Бутусов, который недавно оценил рекордные поставки оружия из США и Германии, объяснил, почему Украине невыгодно анонсировать свои успешные наступательные действия.

Соответствующий пост журналист опубликовал на своей странице в Facebook. Он отметил, что политики своими анонсами успехов создают завышенные ожидания от военного руководства, что влияет на обстановку на фронте. Бутусов отметил, что подобное случалось в Северодонецке и Мариуполе.

"Политики хотят хорошие новости, и своими анонсами успехов создают завышенные ожидания от военного руководства, а нежелательное давление на командиров лишает их свободы принятия решений по обстановке – в Северодонецке политическое вмешательство привело к изменениям в военном руководстве, принятию ошибочных решений и тяжких последствий, драма Мариуполя тоже явилась следствием неадекватной политизации", — заявил Бутусов.

Бутусов отметил, что ВСУ все еще отстают от армии рф по количеству артиллерии, авиации, ракетных систем, бронетехники и боеприпасов, а потому далеко не все наступательные действия бывают успешными. Поэтому надо сохранять возможность отойти в случае сильного сопротивления противника с некоторых рубежей, не привлекая внимания.

Юрий отметил, что определение районов атаки ВСУ облегчает оценку обстановки для рф.

"Российское командование часто искажает реальную обстановку, принятие решений проходит медленно через большое количество структур управления, поэтому определение наших районов атаки облегчает оценку обстановки", — отметил Бутусов.

Бутусов объяснил, почему в Генштабе ВСУ не спешат сообщать об успешных атаках

Ранее в сети сообщили об успешной атаке ВСУ на Харьковщине. Позднее у Зеленского анонсировали хорошие новости с фронта.