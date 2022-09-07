"Запрета ездить за границу для всех женщин не будет": правозащитник о военном учете украинок

Нормативный документ о вступлении в силу решения о принятии женщин на военный учет с 1 октября действительно есть, но тотального запрета на выезд за границу не будет, уверен правозащитник

В Украине с 1 октября из-за законодательной неурегулированности может начаться путаница, когда пограничники не будут разрешать украинским женщинам после военного учета выезжать за границу. Такой прогноз в комментарии "Телеграфу" озвучил правозащитник Эдуард Багиров.

"Министерство обороны Украины уже делало несколько раз заявление о необходимости для женщин стать на военный учет. Что касается вступления в действие этого решения с 1 октября, то действительно есть нормативный документ, который обязывает граждан Украины — женщин определенных профессий — стать на военный учет. Это с одной стороны", — говорит Багиров.

Но с другой стороны, отмечает он, запрета ездить за границу для всех женщин не будет.

"Потому что Минобороны при принятии этого решения определялось тем, что нужно для армии (специалисты каких профессий нужны). Поэтому, как я понимаю, запрет (выезжать за границу для определенной категории женщин, — ред. ) вступит в силу и с тех пор вопрос будут контролировать работники Пограничной службы, они будут запрещать, но это будет такая же ситуация, как сейчас наблюдается со студентами-мужчинами, которые с марта начали пытаться выезжать в другие страны, и на сегодняшний день работники Госпогранслужбы и руководство не знают, как законно пользоваться этим запретом. Имею в виду, что касается мужчин, а конкретно — студентов", — отметил правозащитник.

Багиров уточнил, что в этом случае действует запрет на выезд студентам, имеющим документы (в частности, разрешение из военномата/центров комплектации). Однако ограничение для них по пересечению границы уже сегодня "является нарушением закона, уголовным преступлением".

"Понимаю, пока идет война, никто не будет открывать уголовное производство в отношении руководства и работников Погранслужбы. А вот после войны, если будут заявления о преступлении от пострадавших граждан-студентов, то конечно будут уголовные дела. А виновные будут привлекаться к уголовной ответственности. На сегодняшний день эта категория граждан, пытающаяся выехать за границу (являющихся студентами, в частности, высших учебных заведений стран ЕС), находятся в неопределенном правовом состоянии. Но еще раз подтверждаю, что действительно работники Погранслужбы нарушают Уголовный кодекс, превышая свои служебные полномочия. Подобная ситуация может сложиться и с женщинами с 1 октября 2022 года. Нет четкой позиции Погранслужбы или Минобороны. Это нужно будет уже в будущем определять через судебные заседания", — пояснил правозащитник.

Он добавил, что если бы высшие государственные органы (такие, как Верховная Рада, Кабинет министров или высшее должностное лицо — президент, — ред.) признали бы, что идет война/военное положение, то Минобороны определяло бы, какое именно количество гражданок Украины необходимо для военной защиты государства.

"В этом случае решение должно быть в интересах, конечно, государства Украины, граждан Украины, а работники Государственной пограничной службы не должны выполнять нормативные акты или приказы, противоречащие действиям Конституции и законам Украины", — сказал Багиров.

По его словам, во-первых, пока Минобороны еще полностью не определилось с категориями граждан, которые нужны Вооруженным силам Украины.

Во-вторых, "в Минобороны опровергают информацию, имеющуюся в СМИ, в интернете (относительно якобы перечня определенных профессий для женщин, которые должны стать на военный учет, — ред.)".

"Это правильно. Нужно принимать не приказ за подписью министра обороны или постановление Кабмина, а урегулировать ситуацию только законом Украины. Закон имеет высшую юридическую силу в стране, чем приказ министра или постановление КМУ. И таким образом этот закон может сохранить свободу многим военнослужащим Минобороны и Госпогранслужбы. На сегодняшний день этот закон нужно принимать, даже если он будет противоречить нормам Конституции", — уверен правозащитник.

Он напомнил, что последние 20 лет десятки законов, которые имели юридическую силу, обжаловались в Конституционном суде, а "судьи КСУ признавали, что эти десятки законов (принимаемых Советом разных каденций) нарушают Основной закон".

"И эти законы впоследствии нивелировали и признали противоречащими Конституции. Поэтому, если и этот закон (о военном учете женщин, — ред.) примут и через некоторое время нардепы обратятся в КСУ, а тот признает данный документ несоответствующим нормам права или Конституции, то это решение со временем также признают несоответствующим нормам Основного закона, поэтому заявления, которые мы слышим от Минобороны, от Кабмина, разных должностных лиц, общественных деятелей, журналистов, сейчас 100% не имеют юридической силы. Подождем сам законопроект, который будут рассматриваться в комитетах парламента, а проект решения появится на сайте ВР, чтобы каждый мог с ним ознакомиться и внимательно его почитать. Конечно, тогда мы, специалисты права, сможем найти соответствия или статьи, нарушающие права граждан Украины и являющиеся основанием для изменения решением судей Конституционного суда", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине идет подготовка к взятию на военный учет женщин определенных специальностей.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не распространять фейки по военному учету женщин.