Убытки огромны: когда в Украине может снова заработать гражданская авиация

Авиационные перевозки пассажиров в нашей стране остановились 24 февраля

Пока украинские военные асы радуют население своими успехами в сбитии вражеских "птичек", цивильные самолеты остаются на "простое" уже более полугода. Организовывать цивильные пассажирские перевозки по воздуху в контексте полномасштабной войны с россией стало невозможно с февраля 2022, ведь оккупанты ударили так или иначе по каждому из аэропортов, имеющихся на балансе нашей страны. Прямые убытки от остановки этой отрасли уже превысили 110 млрд долларов, из которых всего два составляет разрушенная инфраструктура.

Как пишет OBOZREVATEL, восстановление пассажирских полетов в Украине обязательно будет. Однако говорить о нем раньше окончания войны не следует: россияне могут в любой момент вновь ударить по аэропорту, что приведет к еще большему материальному ущербу и, вероятно, человеческим жертвам.

Пока в наибольшем плюсе находятся те авиакомпании, которые в начале войны находились на рейсах за границах. Речь, прежде всего о SkyUp и МАУ, которые предоставили свои самолеты в аренду своим зарубежным коллегам. Стоит отметить, что "передача" коснулась не только техники, но и экипажей. В этом есть большой позитив: ведь если пилот пассажирского самолета не летает больше шести месяцев, ему придется пересдавать экзамен на право управления подобной махиной. Это занимает значительный отрезок времени, ведь каждому авиатору нужна лицензия.

Некоторые представители данной профессии сейчас действительно утрачивают драгоценные навыки, ведь из-за войны вынуждены сменить работу или и вовсе находятся на фронте. После окончания боевых действий авиационной отрасли Украины придется туго: специалистов "с улицы" за штурвал пассажирского самолета не садят.

Впрочем, пока одной из главных проблем гражданской авиации нашей страны является состояние аэропортов. Официально о "самочувствии" этих объектов стараются не говорить, ведь это может привести к новым ударам со стороны рф. Однако условно их можно поделить на три группы: минимально пострадавшие (к примеру, Ужгородский, благодаря своей близости к границам НАТО); пострадавшие из-за обстрелов (здесь разрушения не столь большие, на восстановление может хватить пары месяцев); уничтоженные (как Херсонский и Донецкий аэропорты. На их ремонт придется потратить годы).

По слова замглавы парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимира Крейденко, общее время перезапуска структуры цивильной авиации в Украине после войны может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. При этом будет лучшим решением создать национального авиаперевозчика, уверен он. Такая задумка была еще до начала вторжения рф, она необходима для лучшей организации общего авиапространства с Евросоюзом.

Напомним, что полномасштабная война повлияла на авиаперевозки не только в Украине, но и в россии. Большинство стран Европы и не только закрыли небо для российских самолетов на протяжении первых недель агрессии Кремля.