Кошмарят детей: журналист нашел закономерность в российских обстрелах

Часть детей в этом году вряд ли сядет за парты, но некоторые пока решили учиться очно

Среда, 7 сентября, стала вторым днем подряд, когда Украину масштабно "тревожит" из-за активности российских ракет и авиации. Примечательно, что в основном предупреждения о возможной опасности начинаются не самым ранним утром. В основном это приходится на то самое время, когда дети идут в школу или начинают свое первое занятие по выбранной ими форме обучения.

Подобную закономерность подметил в своем Telegram-канале журналист Денис Казанский. Он подчеркнул, что вторые сутки подряд сигналы воздушной тревоги звучат в том числе и в Киеве, который до этого не так и часто их слышал.

Объяснение подобному инциденту Казанский находит весьма простое — россияне пытаются давить психологически как на несовершеннолетних, так и взрослых украинцев. Одних — из-за необходимости менять место дислокации во время учебного процесса, вторых — из-за постоянных переживаний о судьбе своих чад.

"Российские нелюди специально кошмарят детей, вынуждая их спускаться из классов в подвалы", — отметил он.

Карта воздушных тревог по состоянию на 8:50 7 сентября

Накануне утром сигналы тревог и вовсе слышали жители абсолютно всех областей Украины, кроме оккупированного Крыма.

Карта воздушных тревог по состоянию на утро 6 сентября

К слову, во время вторничной полномасштабной тревоги по Украине было выпущено российской авиацией шесть крылатых ракет Х-101. Пять из них успешно ликвидировала наша система противовоздушной обороны.

Также накануне россияне нещадно крыли ракетами Харьков. К сожалению, "прилет" произошел в здание жилой многоэтажки, без жертв среди мирного населения не произошло.

Однако Харьковское направление больше не является успешным для оккупантов. Как сообщается в медиа, ВСУ начали упорное контрнаступление под Балаклеей.