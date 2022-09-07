Плен из-за "няш-мяш": в Украине озабочены судьбой бойца, обвиненного в организации похищения Поклонской

Парень пять лет отработал в спецподразделении нацполиции "Тор"

Российские оккупанты продолжают нарушать правила ведения войны, в том числе по отношению к военнопленным. Так, к примеру, защитник Херсона, член территориальной обороны города Андрей Горшков не выходил на связь с родными около пяти месяцев. О судьбе бойца, которого обвинили в якобы подготовке похищения экс-прокурора оккупированного "Крыма" Натальи Поклонской, за это время не было не единого известия.

Как сообщает "Телеграф", за время нахождения воина в плену его родные и близкие делали все возможное, чтобы добиться освобождения или хотя бы доступа к непосредственному общению. Однако сейчас они даже не знают, жив ли Горшков вообще.

В последний раз публичная информация об украинском защитнике появилась в росСМИ в мае. Тогда военного заставили сотрудничать с пропагандистами, в рамках чего он "подтвердил" свою причастность к организации похищения Поклонской. "Провернуть дело" собирались во время того, как знаменитая "няш-мяш" была с визитом на Херсонщине, привозя с оккупантами гуманитарку.

Андрей Горшков во время интервью с российскими пропагандистами

Тогда Андрей Горшков заявил российским журналистам, что начал продумывать план после объявления награды за Поклонскую. Доставить предательницу он должен был в СБУ, после чего над ней планировался суд. По словам самого пленного, как цитируют российские медиа, он проверял адреса, по которым Наталья Поклонская могла находиться, а после отправлял данные ВСУ.

К слову, член ТРО подчеркнул, что похищение "няш-мяш" для него было частью выполнения гражданского долга перед страной, и отметил, что убивать женщину не собирался.

Андрей Горшков

После этого Андрей Горшков буквально исчез из информпространства. О его дальнейшей судьбе или хотя бы месте пребывания родные не знают ничего почти пять месяцев. Потому в начале сентября небезразличные к жизни парня люди организовали акцию "Похищенный сын" под Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Акция в поддержку Андрея Горшкова

Активисты подчеркнули, что матери Андрея не приходит никаких вестей от сына уже больше 150 дней. Поэтому они стараются сделать все возможное, чтобы информация о бойце снова стала публичной — вдруг это поможет ускорить его возвращение.

Интересно, что Поклонская, чье похищение якобы организовывали, находится в полном порядке и добром здравии. После начала войны она даже выделилась антивоенными заявлениями о том, что Украина — не россия, а также критикой в сторону Z-символики оккупантов. Примечательно, что после такого своеобразного "похода против Кремля" Поклонская также практически исчезла из российского информационного пространства. Вполне вероятно, что предательница Украины не слишком обрадовала новых хозяев попытками "усидеть на двух стульях" сразу.