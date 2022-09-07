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"Ситуация крайне тяжелая": военный эксперт о ЗАЭС и риске "Минска-3" после визита МАГАТЭ

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Оккупант на территории атомной электростанции в Энергодаре Новость обновлена 07 сентября 2022, 14:53
Оккупант на территории атомной электростанции в Энергодаре

Олег Стариков объяснил, зачем россии нужна украинская ЗАЭС

Захват россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре был спланирован и сознательно готовился кремлем для одновременного политического и военного давления на Украину и Запад. Об этом "Телеграфу" сказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, комментируя шаги рф, чтобы заставить официальный Киев пойти на так называемый "Минск-3".

"Что касается политического аспекта, то основная цель т.н. "специальной военной операции" россии было политическое влияние на Киев и политическое руководство Украиной. А все остальное — "денацификация" и др. — было только прикрытием. Оккупанты таким образом расширяли бы свою стратегическую глубину через Украину для выхода в страны Запада, поэтому, во-первых, они будут делать все возможное, чтобы достичь этих целей, а во-вторых, для решения этих задач они использовали политико-военный способ, применяющий все существующие методы. В том числе экономические, дипломатические, а также меры (о которых никто не думал), связанные с атомной электростанцией. Это новый вид агрессии в той гибридной войне, которую ведет россия. Никто даже не предполагал, что такое может быть (захват ЗАЭС, — ред.). Мир с подобным столкнулся впервые", — отметил он.

Стариков напомнил, что и МАГАТЭ, и ее руководитель Рафаэль Гросси, заявляли ранее, что нет никаких международных документов, регламентирующих, как надо поступать в такой ситуации.

"Женевские и другие конвенции есть, а в отношении атомных станций ничего нет. Миссия МАГАТЭ во время и после поездки отнеслась сугубо формально, согласно нормативам, относительно которых она действует. Ведь у МАГАТЭ главная задача — контроль за исполнением обязательств сторон, взятых на себя в сфере атомной энергетики. Представители миссии не делали никаких политических заявлений. Потому что если бы они это сделали, не понятно, куда бы это все пришло", сказал эксперт.

По его мнению, ситуация вокруг ЗАЭС для Украины "крайне тяжелая, это очевидно, а ситуация для наших стратегических партнеров и мирового сообщества очень непонятна, ведь неясно, как дальше действовать".

"Если брать аспект с ЗАЭС, то специалисты МАГАТЭ относятся к проблеме взвешенно, сдержанно и ничего не говорят лишнего. Даже горячие головы (среди политиков), которые есть в каждом государстве, не выступают с какими-то резкими заявлениями. Поскольку это может реально привести к Третьей Всемирная война: все ожидают, что будет дальше… Гросси и возглавляемая им организация поступили верно, они понимают, что каждое их слово может привести к чему-то, что назад уже не вернуть, например к третьей мировой. Следовательно, они отошли от политических выводов и сделали оценки, которые прописаны в законодательстве. Было ли на них давление со стороны кремля, Вашингтона, Лондона, Киева, Пхеньяна, Пекина и т.д.? Не исключаю, что давление было. Но Гросси подошел к ситуации со всей взвешенностью и опытом. Он же — кадровый дипломат, поступивший правильно в этой геополитической ситуации, которая сложилась в настоящее время", — прокомментировал Стариков.

Напомним, МАГАТЭ предоставила весьма сухой отчет о совершенной поездке на Запорожскую АЭС. При этом аналитики ISW (Института изучения войны) предполагают, что шаги москвы на уровне Совбеза ООН могут свидетельствовать о поисках "рычага", который повлиял бы на позицию Украины относительно мирных переговоров о прекращении войны и появлении так называемого "Минска-3".

Отметим, по мнению эксперта аналитического центра "Украинский институт будущего" Игоря Тышкевича, у Украины есть несколько сложных моментов, связанных с визитом МАГАТЭ на территорию Запорожской АЭС.

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#Россия #Запорожская АЭС #Война #Энергодар