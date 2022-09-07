"Ситуация крайне тяжелая": военный эксперт о ЗАЭС и риске "Минска-3" после визита МАГАТЭ

Олег Стариков объяснил, зачем россии нужна украинская ЗАЭС

Захват россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре был спланирован и сознательно готовился кремлем для одновременного политического и военного давления на Украину и Запад. Об этом "Телеграфу" сказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, комментируя шаги рф, чтобы заставить официальный Киев пойти на так называемый "Минск-3".

"Что касается политического аспекта, то основная цель т.н. "специальной военной операции" россии было политическое влияние на Киев и политическое руководство Украиной. А все остальное — "денацификация" и др. — было только прикрытием. Оккупанты таким образом расширяли бы свою стратегическую глубину через Украину для выхода в страны Запада, поэтому, во-первых, они будут делать все возможное, чтобы достичь этих целей, а во-вторых, для решения этих задач они использовали политико-военный способ, применяющий все существующие методы. В том числе экономические, дипломатические, а также меры (о которых никто не думал), связанные с атомной электростанцией. Это новый вид агрессии в той гибридной войне, которую ведет россия. Никто даже не предполагал, что такое может быть (захват ЗАЭС, — ред.). Мир с подобным столкнулся впервые", — отметил он.

Стариков напомнил, что и МАГАТЭ, и ее руководитель Рафаэль Гросси, заявляли ранее, что нет никаких международных документов, регламентирующих, как надо поступать в такой ситуации.

"Женевские и другие конвенции есть, а в отношении атомных станций ничего нет. Миссия МАГАТЭ во время и после поездки отнеслась сугубо формально, согласно нормативам, относительно которых она действует. Ведь у МАГАТЭ главная задача — контроль за исполнением обязательств сторон, взятых на себя в сфере атомной энергетики. Представители миссии не делали никаких политических заявлений. Потому что если бы они это сделали, не понятно, куда бы это все пришло", — сказал эксперт.

По его мнению, ситуация вокруг ЗАЭС для Украины "крайне тяжелая, это очевидно, а ситуация для наших стратегических партнеров и мирового сообщества очень непонятна, ведь неясно, как дальше действовать".

"Если брать аспект с ЗАЭС, то специалисты МАГАТЭ относятся к проблеме взвешенно, сдержанно и ничего не говорят лишнего. Даже горячие головы (среди политиков), которые есть в каждом государстве, не выступают с какими-то резкими заявлениями. Поскольку это может реально привести к Третьей Всемирная война: все ожидают, что будет дальше… Гросси и возглавляемая им организация поступили верно, они понимают, что каждое их слово может привести к чему-то, что назад уже не вернуть, например к третьей мировой. Следовательно, они отошли от политических выводов и сделали оценки, которые прописаны в законодательстве. Было ли на них давление со стороны кремля, Вашингтона, Лондона, Киева, Пхеньяна, Пекина и т.д.? Не исключаю, что давление было. Но Гросси подошел к ситуации со всей взвешенностью и опытом. Он же — кадровый дипломат, поступивший правильно в этой геополитической ситуации, которая сложилась в настоящее время", — прокомментировал Стариков.

Напомним, МАГАТЭ предоставила весьма сухой отчет о совершенной поездке на Запорожскую АЭС. При этом аналитики ISW (Института изучения войны) предполагают, что шаги москвы на уровне Совбеза ООН могут свидетельствовать о поисках "рычага", который повлиял бы на позицию Украины относительно мирных переговоров о прекращении войны и появлении так называемого "Минска-3".

Отметим, по мнению эксперта аналитического центра "Украинский институт будущего" Игоря Тышкевича, у Украины есть несколько сложных моментов, связанных с визитом МАГАТЭ на территорию Запорожской АЭС.