Экс-соратника Кивы Михаила Маймана обвинили в присвоении 1 миллиона пожертвований на армию - СМИ

В отношении Маймана СБУ уже расследует одно уголовное производство

Экс-соратник Ильи Кивы, лже-ветеран АТО, а нынче блогер, собирающий средства якобы на нужны военных Михаил Помогайло уличён в записи постановочных видео и в присвоении денег, пожертвованных украинцами для ВСУ. Об этом свидетельствуют кадры, слитые в сеть и рассказ его бывших соратников из батальона терробороны "Архангелы Михаила", пишет "Фраза".

Так, в одном из роликов, Майман (как называет себя Помогайло) находился в столичной гостинице "Крещатик" и вместе с товарищами участвует в записи постановочного видео, якобы с передовой. В кадр помимо флага Украины, случайно попадают ненужные детали — алкоголь и наркотики. Все это также сопровождается матом и инструкциями от Маймана, что и как нужно снимать.

Благодаря многочисленным роликам для социальных сетей с призывами помочь армии, Помогайло, по свидетельствам его экс-подчиненных из батальона "Архангелы Михаила", собрал с украинцев по меньшей мере около 1,3 млн долларов. Впрочем, все эти средства были присвоены самим Майманом. "Он всем звонил, собирал деньги на фронт. Говорил, что пацанам нужно. А сам в этот момент сидел в ресторане. Я знаю, что у него потом появился новый автомобиль", — рассказывает знакомый с Майманом боец ТрО, дополняй, что новые иномарки покупались якобы для военных, но на передовую ни одна из них так и не поехала. В отношении Маймана СБУ уже расследует одно уголовное производство, в рамках которого он был задержан летом по подозрению в торговле оружием. Оправдываясь за этот факт, Майман, правда, выдумал тогда нелепую историю о якобы своём похищении "по заказу Кадырова". При этом, правоохранители пока игнорируют факты присвоения Майманом средств, собранных для военных. У министра внутренних дел Дениса Монастырского все ещё думают, открывать ли уголовное производство в отношении лже-защитника, прикарманившего более 1 млн дол. Нардеп Марьяна Безуглая после этого инцидента публично назвала Маймана "аферистом, который выставляет себя командиром добровольческого формирования №14 территориального общества Киева "Архангелы Михаила". Напомним, что ранее Майман работал под началом беглого Ильи Кивы и много вероятно, что был причастен к контрабанде наркотиков с территорий так называемых "Л/ДНР".